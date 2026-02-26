Jsem tajný agent, hrozil propuštěný vrah studentovi i zbraní. Pak ho znásilnil

Třináct let vězení uložil Krajský soud v Hradci Králové třiašedesátiletému Pavlu Honzírkovi, který se podle obžaloby vydával za tajného agenta a pod pohrůžkami násilí, které doplnil o prohlídku jím držených zbraní, znásilnil o 40 let mladšího studenta. Mladík kvůli tomu přišel o sportovní kariéru a dodnes trpí stresovou poruchou.
Soud uznal Honzírka vinným ze zločinů vydírání a znásilnění. Trest mu uložil ve věznici se zvýšenou ostrahou, k tomu má zaplatit oběti odškodnění v celkové výši 3,2 milionu korun. Rozhodl také o propadnutí pušky, několika pistolí, nábojů, paralyzéru či kovových pout.

Obžalovaný, který v minulosti seděl za mřížemi za vraždu, se proti rozsudku odvolal. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Obžaloba Pavla Honzírka viní z toho, že nejméně v lednu a únoru loňského roku v Hradci Králové nutil poškozeného, aby s ním trávil čas, vykonával s ním různé aktivity a pravidelně ho navštěvoval. To vše proti jeho vůli, když mu tvrdil, že je členem utajené nelegální skupiny zajišťující špionážní služby. Svou historku dokládal skutečností, že vlastní řadu legálně držených zbraní a v minulosti byl odsouzený za vraždu.

„Pro případ odmítnutí poškozenému vyhrožoval, že mu zničí sportovní kariéru, že o něm rozhlásí, že je homosexuál, a dále že ublíží na zdraví jemu, jeho blízkým anebo zařídí, aby jim vykradli sklep, zničili auto či zapálí chatu,“ píše se v obžalobě.

Mladík roky znásilňoval mladší sestru. Dejte mi podmínku, žadonil u soudu

Při svých výstupech používal paralyzér nebo ukazoval zbraně. Minimálně s jednou také vystřelil. Nátlak podle spisu vyvrcholil loni 24. února, když obžalovaný přiměl mladíka k návštěvě svého bytu a tam jej sexuálně zneužil.

„Nově mu pohrozil, že může zařídit, aby jej někdo z utajované organizace, jejímž členem je, hrozivým způsobem znásilnil a že skončí pod mostem. Vyvolal v poškozeném tak silnou obavu o život, že to poškozeného paralyzovalo a nebyl schopen činit žádný aktivní fyzický odpor,“ stojí ve spisu.

Už v lednu 2025 se u poškozeného rozvinula posttraumatická stresová porucha, kvůli které omezil své sportovní aktivity a musel podstoupit odbornou péči. Měla však mizivé výsledky a ještě v květnu 2025 odborníci nevylučovali ani trvalé následky na psychickém zdraví poškozeného s mimořádně rizikovou prognózou. Zdravotní omezení trvají podle spisu doposud.

