Soud vypořádal všechny stížnosti na volby v hradeckém kraji, žádná neuspěla

Hradecký krajský soud dnes odmítl pro opožděné podání návrhy na neplatnost voleb v obci Vítězná a ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku. V případě voleb v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku návrh zamítl, nenašel žádnou vadu volebního procesu. ČTK o tom dnes informovala mluvčí soudu Kateřina Jarkovská. Krajský soud tím vypořádal všechny návrhy na přezkoumání říjnových komunálních voleb v obcích a městech v Královéhradeckém kraji. Žádný návrh nebyl úspěšný.
V Rokytnici byli navrhovateli volič a volební strana, kteří napadali volbu kandidáta, jemuž byl přidělen poslední, patnáctý mandát v zastupitelstvu města Rokytnice v Orlických horách.
"Krajský soud neshledal žádnou vadu volebního procesu či indicii, jež by byla s to zpochybnit správnost vyhlášeného výsledku voleb do zastupitelstva obce Rokytnice v Orlických horách, a proto návrh zamítl. Navrhovatelé uváděli hned několik námitek, s těmi se soud vypořádal v odůvodnění," sdělila ČTK Jarkovská.
V neúspěšné stížnosti na volbu v obci Vítězná na Trutnovsku navrhovatelka namítala, že starosta obce použil obecní noviny a obecní billboard ke své kampani, čímž znevýhodnil ostatní, uvedli zástupci soudu.
Pro opožděné podání soud odmítl také návrh ve Špindlerově Mlýně, kde šlo o návrh na vyslovení neplatnosti hlasování, a to ve volebním okrsku číslo jedna. Navrhovatel měl podle soudu podezření na nesrovnalosti při evidenci účasti voličů a následném sčítání.
Po říjnových komunálních volbách hradecký krajský soud obdržel celkem šest stížností na volby v Královéhradeckém kraji. V jednom případě vzal navrhovatel stížnost zpět.