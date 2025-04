Racek už byl jednou odsouzen pro podvod a tehdy byl po dvou letech podmínečně propuštěn, v době zkušební doby se ale dopustil dalších ještě závažnějších trestných činů, za které je nyní ve vězení.

Obhájce odsouzeného hájil tím, že jeho dosavadní pobyt ve vězení byl bezproblémový a jeho chování naznačuje, že se polepšil a pomáhá ostatním. Racek na otázku, proč páchal trestnou činnost, nedokázal odpovědět. Obhájce podá k zamítnutí žádosti stížnost.

„Nejsem schopný říct proč, sám nemám jasno v tom, proč to celé vzniklo, opravdu nevím. Byl to nesmysl, já to vím. Nechápu, proč bych něco takového dělal, nevím,“ řekl Racek dnes u soudu.

Podle soudkyně si soud musí být jistý, že se situace nebude opakovat, což u Racka není zřejmé, i přes jeho dobré chování ve vězení. „Má za sebou spoustu snahy a úsilí, ale obdobné úsilí už jednou předvedl. Soudu nejde o doznání, ale uvědomit si rizikové věci. Když neví, co to je (důvod trestné činnosti), může to kdykoliv nastat znovu,“ řekla soudkyně Simona Heranová.

Podle obhájce fakt, že odsouzený není schopný verbálně popsat své pocity a postoje, neznamená, že bude páchat v budoucnu další trestnou činnost. Upozornil, že Rackův spis je plný pochval a záznamů dobrého chování, což potvrdila i soudkyně. Racek si z trestu odseděl více než dvě třetiny.

Rackovo velmi dobré chování ocenil i ředitel pankrácké věznice a připojil se k žádosti pro předčasné propuštění. V hodnocení bylo mimo jiné uvedeno, že odsouzený má výborné pracovní výsledky, aktivní snahu o resocializaci, podílí se na dobrovolných činnostech a za výbornou pracovní morálku byl několikrát odměněn a přeřazen do nízkého stupně zabezpečení. Za Racka se zaručilo také Společenství vlastníků pro dům Družstevní ochoz, kde odsouzený při pobytu ve vězení pracoval.

Státní zástupce navrhoval zamítnutí žádosti. „Jak má soud uvěřit, že nebude trestnou činnost páchat nadále, když on sám neví, proč ji páchal?“ ptal se zástupce. Racek odpověděl, že nemá žádný důvod ji páchat, konkrétní motiv ale neuvedl.

U soudu vyvstaly také nejasnosti ohledně náhrady škody, Racek zaplatil přes 400 tisíc korun ministerstvu spravedlnosti, podle soudu ale dluží ještě další náhradu.

19. srpna 2018

Požár autobazaru z listopadu 2017, který si Racek objednal, poničil osm aut a způsobil škodu milion korun. Podle vyšetřovatelů bylo zřejmé, že ho někdo úmyslně založil. Památkově chráněný barokní zámek oheň zničil 19. srpna 2018.

Vyšetřovatelé našli několik ohnisek požáru a expertizy potvrdily stopy po vysoce hořlavých látkách. Škoda byla odhadnuta zhruba na pět milionů korun. Racek byl prokurista společnosti, která usilovala o koupi nevyužívaného zámku.