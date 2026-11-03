Soud zamítl stížnost na volby v Jetřichově a odmítl případ ve Špindlerově Mlýně

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl návrh na neplatnost voleb v Jetřichově na Trutnovsku jako nedůvodný. Jeden ze dvou návrhů týkajících se voleb ve Špindlerově Mlýně soud odmítl, protože navrhovatel neměl oprávnění ho podat. ČTK o tom dnes informovala mluvčí soudu Kateřina Jarkovská. Krajskému soudu zbývá vyřešit čtyři návrhy na přezkoumání komunálních voleb v obcích a městech v Královéhradeckém kraji.
V Jetřichově okrsková volební komise podle navrhovatele sčítala hlasy voličů chybně, v rozporu se zákonem. "Návrh byl zamítnut jako nedůvodný," uvedla Jarkovská.
V obci se 440 obyvateli byly dvě kandidátní listiny nezávislých kandidátů. Uskupení Nezávislí - pro obec Jetřichov získalo v sedmičlenném zastupitelstvu čtyři mandáty a uskupení Blíž lidem tři. Volební účast byla 62,82 procenta.
V odmítnuté stížnosti na volby ve Špindlerově Mlýně navrhovatel uváděl, že byly narušeny úkony předcházející hlasování, což mělo ovlivnit výsledek voleb. Podle neúspěšného navrhovatele se bezprostředně před volbami přihlásilo na ohlašovně města k trvalému pobytu takové množství lidí, které mohlo pomoci jednomu konkrétnímu volebnímu subjektu.
Soud se v případě Špindlerova Mlýna nadále zabývá jiným návrhem na vyslovení neplatnosti hlasování, a to ve volebním okrsku číslo jedna. "Navrhovatel návrh odůvodňuje podezřením na nesrovnalosti při evidenci účasti voličů a následném sčítání," uvedl soud.
Královéhradecký krajský soud se zabývá také návrhy na přezkum letošních komunálních voleb v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku, ve Zlaté Olešnici a v obci Vítězná na Trutnovsku. Po říjnových komunálních volbách hradecký soud obdržel celkem sedm stížností na volby v Královéhradeckém kraji, žádné dosud nevyhověl. Navrhovatel vzal jednu stížnost zpět.