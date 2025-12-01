Kauza padělané závěti po továrníku Řípovi. Vdovu čeká nový proces, rozhodl soud

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:52aktualizováno  9:52
Krajský soud v Hradci Králové se bude muset znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací senát v neveřejném jednání zrušil verdikt, který ukládal vdově Aleně Řípové pětileté vězení a peněžitý trest 3,5 milionu korun.
Čtyři ženy jsou obžalované u Krajského soudu v Hradci Králové v případu údajně...

Čtyři ženy jsou obžalované u Krajského soudu v Hradci Králové v případu údajně falešné závěti. (6. února 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zesnulý průmyslník František Řípa při zahájení stavby závodu ve Dvoře Králové...
Vdova po zesnulém zakladateli strojírenské firmy Karsit Group čelí u hradeckého...
Vdova po zesnulém zakladateli strojírenské firmy Karsit Group čelí u hradeckého...
Vdova po zesnulém zakladateli strojírenské firmy Karsit Group čelí u hradeckého...
19 fotografií

Vyplynulo to z informací na justičním serveru infoSoud. Svědkyně závěti potrestal prvoinstanční soud podmíněnými tresty a úřednici, která ověřovala podpisy, obžaloby zprostil.

Řípa byl vlastníkem jaroměřské společnosti Karsit. Žaloba viní Řípovou z toho, že vytvořením padělané závěti mohla ostatním dědicům způsobit škodu nejméně 117,5 milionu korun. Další tři ženy se podle obžaloby na podvodu podílely.

Všechny obžalované vinu a jakékoli nezákonné jednání odmítly. Obžalovány byly z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby.

Závěť byla falešná, řekl soud. Vdova po podnikateli dostala pět let

Řípová po prvoinstančním rozsudku v dubnu uvedla, že ho považuje za nespravedlivý. Dvěma ženám, které podpisem závěti svědecky potvrdily její obsah, královéhradecký soud shodně uložil podmínku dva roky vězení se zkušební lhůtou čtyři roky. Úřednici, která podpisy ověřila, soud obžaloby zprostil. Jejím nesprávným jednáním podle soudu nevznikla škoda a není důkaz, že by věděla, že závěť je falešná.

Řípová se podle spisu chtěla stát jedinou dědičkou pozůstalosti po smrti o 20 let staršího manžela. Nepominutelní dědici by dostali jen takzvaný povinný díl. Závěť, která by jí to umožnila, podle spisu vytvořila ještě za manželova života, a to před 28. únorem 2020. Řípa zemřel v březnu 2021 ve věku 78 let.

Kromě údajně falešné první závěti byly po Řípově smrti zjištěny, a to i při domovních prohlídkách, další tři Řípou sepsané závěti, v nichž rozdělení dědictví různě měnil.

Čtyři ženy jsou obžalované u Krajského soudu v Hradci Králové v případu údajně falešné závěti. (6. února 2025)
Zesnulý průmyslník František Řípa při zahájení stavby závodu ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2018
Vdova po zesnulém zakladateli strojírenské firmy Karsit Group čelí u hradeckého soudu obžalobě z podvodu. (6. února 2025)
Vdova po zesnulém zakladateli strojírenské firmy Karsit Group čelí u hradeckého soudu obžalobě z podvodu. (6. února 2025)
19 fotografií

Řípou vybudovaná skupina Karsit Group podniká ve výrobě autodílů, v hotelnictví, lázeňství a zemědělství. Roční obrat skupiny se v minulosti pohyboval v miliardách korun, zaměstnávala asi 1000 lidí. Hlavní část tržeb skupiny tvoří automobilová divize, mezi hlavní zákazníky patří koncern Volkswagen. Do skupiny patří i Lázně Velichovky na Náchodsku.

Řípová závěť podle spisu vyrobila tak, že na prázdný papír s manželovým vlastnoručním podpisem doplnila v horní polovině text závěti. Opatřit závěť zákonnými náležitostmi Řípové podle spisu pomohly další tři ženy. Mezi nimi účetní obce Lanžov, která měla oprávnění ověřovat podpisy. Zbývající dvě ženy podpisem závěti svědecky potvrdily její obsah jako Řípovu poslední vůli. Řípová pak podle spisu nechala závěť založit do notářské úschovy.

Obžalované u soudu shodně uvedly, že podpis závěti a ověřování podpisů se odehrály v kanceláři lázní ve Velichovkách 28. února 2020 za osobní účasti Řípy. Podle obžaloby je však Řípův podpis v ověřovací knize zfalšovaný.

6. února 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Posudek potvrzující zfalšování závěti obhajoba odmítla a zpochybnila jako nepřezkoumatelný s tím, že jej nelze použít jako důkaz. Řípova vůle je podle obhajoby v údajně falešné závěti stejná jako vůle ve čtvrté závěti, kterou vlastnoručně sepsal v únoru 2021. Škodu měla Řípová podle obžaloby způsobit dvěma synům Řípy z prvního manželství a své dceři, kterou měla s Řípou.

Ze slov Řípové a dalších členů rodiny vyplynulo, že vztahy v rodině nebyly zdaleka harmonické. Synové podle ní proti nové Řípově rodině brojili. V minulosti Řípovi synové pracovali jako manažeři v holdingu Karsit.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Soud zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška, radnice na bourání trvá

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Krajský soud v Ostravě zamítl návrh na vydání předběžného opatření na ochranu domu v osadě Bedřiška v Ostravě Mariánských Horách. Vyplývá to z rozhodnutí, které soud zveřejnil. Radnice obvodu bude v...

1. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Zámečník za rok skončí v čele Liberce, na primátora už kandidovat nebude

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník

Devětapadesátiletý Jaroslav Zámečník nebude příští rok v komunálních volbách usilovat o obhájení postu primátora v Liberci. V čele pátého největšího města v zemi je od listopadu 2018. Lídrem...

1. prosince 2025  10:22

Vzpomínání na Olmerku

Turnov

Předvánoční pořad pražského sdružení Šanson plný písní a dobré nálady obsadí v pátek Městské divadlo v Turnově.

1. prosince 2025  10:21

Z vraždy ženy v Mírově je obviněn podmínečně propuštěný vrah, potvrdila policie

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Muž obviněný z vraždy v Mírově na Šumpersku už jednou zabíjel a za svůj čin seděl v místním vězení. Informaci, s níž již minulý týden přišla redakce iDNES.cz, dneska na brífinku potvrdila policie....

1. prosince 2025  9:32,  aktualizováno  10:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Listopadové dopravní nehody si v Karlovarském kraji nevyžádaly žádnou oběť

ilustrační snímek

V listopadu na silnicích Karlovarského kraje při dopravních nehodách nikdo nezemřel, stejně jako loni za stejné období. Od začátku roku si nehody v kraji...

1. prosince 2025  8:41,  aktualizováno  8:41

Vysoká škoda po nočním požáru chaty na Třebíčsku. Hasiči mluví o šesti milionech

Oheň v noci zničil chatu v rekreační oblasti u rybníka Pyšelák poblíž Budišova...

Vysoko se vyšplhala škoda, kterou v noci způsobil požár v Budišově na Třebíčsku. Půl hodiny před půlnocí začala hořet chata v rekreační oblasti u rybníku Pyšelák. I přes rychlý zásah a nasazení šesti...

1. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Při hádce tří mužů v Modřanech došlo i na útok nožem. Po podezřelém policie pátrá

Policisté zasahovali ve Vojtově ulici v pražských Modřanech, kde přerostla...

Pražští policisté v pondělí ráno zasahovali ve Vojtově ulici v Modřanech. Slovní rozepře mezi třemi muži zde totiž přerostla v útok nožem. Jednoho zraněného museli záchranáři převézt do nemocnice, po...

1. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  10:02

Cheb pokračuje v projektu na přístavbu divadla i přes kritiku odborníků

Vizualizace přístavby divadla v Chebu

Spor ohledně podoby budoucí přístavby budovy Západočeského divadla v Chebu graduje. Město se rozhodlo v dosavadním projektu pokračovat. A to i přes skutečnost, že část odborné veřejnosti nesouhlasí a...

1. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Kauza padělané závěti po továrníku Řípovi. Vdovu čeká nový proces, rozhodl soud

Čtyři ženy jsou obžalované u Krajského soudu v Hradci Králové v případu údajně...

Krajský soud v Hradci Králové se bude muset znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací senát v neveřejném jednání zrušil verdikt, který ukládal vdově Aleně...

1. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Plzeňská vánoční tramvaj připomíná chaloupku na kolejích, podívejte se

Letošní vánoční tramvaj v Plzni vypadá jako vánoční chaloupka na kolejích....

O první adventní neděli se do plzeňských ulic rozjela svátečně nazdobená tramvaj. Letos připomíná vánoční chaloupku na kolejích. Dominuje tmavě zelená barva, dveře a okenice jsou červené. Poprvé je...

1. prosince 2025  9:52

V Dolním Jiřetíně komplikuje cestu uzavřený most

1. prosince 2025  9:47

Tři zranění při noční nehodě na D48, dodávka tam narazila do kamionu

Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem na D48 narazila ve čtyři hodiny ráno dodávka do...

Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem na D48 narazila ve čtyři hodiny ráno dodávka do kamionu Při nehodě se zranili tři lidé. Dálnice byla ve směru na Příbor uzavřena a před nehodou se tvořily kolony. Po...

1. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.