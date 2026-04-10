Soutěž architektů na nové náměstí v Hradci Králové se protáhne do konce dubna

Architektonicko-urbanistická soutěž na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové se protáhne do konce dubna. Termín pro odevzdání návrhů pěti finalistů soutěže radnice posunula z dneška na 30. dubna. Zdůvodnila to snížením zamýšleného počtu bytů v bytovém domě ze 100 na 90. Vyplývá to ze zadání soutěže na profilu zadavatele. Vítěze by porota měla vybrat začátkem května.
Radnici do prvního kola soutěže přišlo 49 návrhů. Z nich porota anonymně vybrala pět finalistů pro druhé kolo, v němž mají architekti své návrhy dopracovat. Náměstí na místě bývalého areálu kuklenské koželužny se má stát centrem rozvíjející se čtvrti na západním okraji města.
Architekti mají kromě náměstí Nové Kukleny navrhnout i bytový blok družstevního bydlení, které město chystá. Bytový dům by stál u Pražské třídy a nového náměstí. Podle radnice by družstevní byty měly získat hlavně mladé rodiny s dětmi. Radnice míní, že družstevní byty by měly být až o 30 procent levnější než u developerské výstavby.
Oblast kuklenského brownfieldu o výměře téměř 14 hektarů má podle radnice výjimečný potenciál pro vznik nového centra čtvrti, v níž by mohlo najít domov téměř 1900 lidí. Architektonická soutěž se týká plochy, která má přes půl hektaru. Z ní by přes polovinu měl zabrat bytový dům a na zbytku bude náměstí.
Zchátralý objekt bývalé koželužny v Kuklenách z 19. století dalo město v roce 2023 zbourat. Jako připomínka rozsáhlého továrního areálu postaveného z režného zdiva zůstal jen komín. V roce 2014 město nechalo z tovární haly sundat charakteristickou věžičku s hodinami, která je uložená ve skladu na letišti. Věžičku a cihelné zdivo ze zbouraných objektů budou moci architekti do svých návrhů zakomponovat.