Začátkem května se konal již 15. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa. Soutěžní vystoupení probíhala na klavír značky Petrof, vystoupili účinkující od nejmenších do 17 let. Ve čtyřech kategoriích zazněly pozoruhodné výkony.

„I letos jsme opět měli možnost být svědkem nevídaných, fantastických výkonů. Mnohdy nastaly až dojemné momenty, kdy nás pomalu opouští účastníci, kteří spolu se soutěží prakticky vyrostli. O to krásnější zase je, když se později vrací na Broumovskou klávesu jako učitelé se svými studenty. Na příští ročník chystáme několik zajímavých novinek, tak nám držte palce a my vás samozřejmě moc rádi přivítáme, ať již v roli posluchače či soutěžícího,“ řekl výkonný manažer soutěže Tomáš Mrština.

Pořadatelé rozdělují mezi soutěžící na prvních třech příčkách 30 tisíc korun.

Na vybrané laureáty čeká v následujících měsících několik koncertních příležitostí, ať už je to vystoupení na Bořislavce v rámci festivalu Dvořákova Praha, v rámci 20. ročníku festivalu Za poklady Broumovska a samozřejmě Slavnostní koncert laureátů na podzim tohoto roku, který se pravidelně koná v některém z významných pražských koncertních sálů.

Kategorii do 11 let vyhráli Tereza Nopová, Vivi Nguyen a Tomáš Koubek. Vítězkou kategorie do 13 let je Valentýna Ibriqi, další kategorii do 15 let vyhrál Bartosz Wątroba, mezi nejstaršími zvítězil Rudolf Grepl.

Cílem Broumovské klávesy je pořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti.