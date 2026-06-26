Soutěž na podobu centra Špindlerova Mlýna má dva vítěze, bude se dál jednat

Mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž na nové centrum největšího krkonošského střediska Špindlerův Mlýn má dva vítěze. Porota po vyhodnocení tří finálních návrhů doporučila jako nejvhodnější podklad pro další jednání města a investora návrhy slovenského studia Sadovsky & Architects a českého ateliéru ADR. V tiskové zprávě to uvedla developerská společnost Penta Real Estate. Soutěž vyhlásila Penta Real Estate ve spolupráci s městem Špindlerův Mlýn, které má asi 1100 stálých obyvatel.
Centrem města by již neměla být nepřehledná křižovatka, ale prostorné náměstí. "Nyní společně s vedením města musíme nalézt rovnováhu mezi jejich potřebami, představami místních a zájmem investora. Výsledkem musí být živé centrum, které bude dlouhodobě fungovat pro všechny celoročně," uvedl výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil.
Konečné rozhodnutí by mělo vzejít z dalšího jednání investora s městem, a to za účasti předsedy poroty, londýnského urbanisty Igora Marka, uvedl mluvčí Penty Tomáš Weiss. Město a jeho zastupitelé podle něj budou moci porovnat dva rozdílné přístupy, což jim umožní lepší rozhodnutí. Jedním z témat navazující diskuse může být zpřesnění požadavků města na využití centra, podobu veřejných prostranství a funkce, které by měly být součástí nového náměstí a jeho okolí.
Návrhy týmů Sadovsky & Architects a ADR podle poroty nejlépe kombinují funkční urbanismus, naplnění požadavků zadání a schopnost stát se kvalitním podkladem pro navazující jednání. "Výstupy soutěže nepředstavují konec diskuse o budoucnosti centra Špindlerova Mlýna. Naopak vytvářejí kvalitní odborný základ pro další rozhodování města a investora o podobě tohoto mimořádně významného území," uvedl předseda poroty Marko.
Do soutěže, která se konala podle pravidel České komory architektů, se přihlásilo 33 týmů z České republiky i zahraničí. Součástí byly odborné workshopy, veřejné prezentace návrhů i zapojení obyvatel města do diskuse o budoucí podobě centra.
V případě příznivých podmínek by výstavba podle dřívějšího vyjádření Penty mohla začít v roce 2029. Trvat by mohla dva až tři roky. Dříve zaznívaly obavy, že plány developera nebudou pro místní obyvatele příznivé. Někteří místní se obávají toho, aby nevznikly prázdné investiční byty, které nebudou trvale obývané.
V území je šest vlastníků budov a pozemků, významnou část parcel v centru vlastní Penta Real Estate. Město vlastní téměř poloviční podíl pozemků, má tam i několik budov.