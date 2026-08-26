SPD, Motoristy a Trikoloru povede do voleb v H.Králové krajský radní Jireš (SPD)

Lídrem sdružení SPD, Motoristů sobě, Trikolory a nezávislých pro říjnové komunální volby v Hradci Králové je radní Královéhradeckého kraje pro životní prostředí a zemědělství Rostislav Jireš (SPD). ČTK to dnes řekl Jireš, který je i místopředsedou krajské organizace SPD. Ostatních devět subjektů kandidujících do hradeckého zastupitelstva své lídry již dříve zveřejnilo.
Cílem sdružení bude podle Jireše překonání výsledku voleb roku 2022, kdy SPD v Hradci Králové kandidovala samostatně a získala 6,49 procenta hlasů a tři mandáty v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu. Na kandidátce SPD tehdy byli i lidé nominovaní stranou Trikolora.
Na druhém místě kandidátky bude Irena Němcová (SPD), která před čtyřmi lety kandidátku SPD vedla. Od loňského podzimu je Němcová poslankyní. Na třetím místě kandidátky bude IT specialista a zastupitel Hradce Králové Ivan Picek (Trikolora).
Jedničkou koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků je primátorka Pavlína Springerová (HDK). Lídrem hnutí ANO je advokát a předseda zastupitelského klubu Lukáš Fiedler. V čele uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL stojí ředitelka krajského Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová (Změna a Zelení). ODS do voleb vede manažer a městský radní Martin Soukup.
Lídrem koalice Pirátů a STAN je produkční pěveckého sboru Boni pueri Kamil Kubica (Piráti). Jedničkou koalice Náš Hradec je senátor Jan Holásek, který bude zároveň na Královéhradecku obhajovat senátorský post. Uskupení Salon republiky 21 vede náměstkyně primátorky Ilona Dvořáková. Koalici PRO, Svobodných a Přísahy vede podnikatel Roman Pátek. V čele Hradecké levice je krajský zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM)
Hradec Králové nyní řídí koalice čtyř subjektů, a to koalice HDK a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO. Hnutí ANO, Rozvíjíme Hradec a SPD jsou v opozici.