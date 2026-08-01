Špindlerův Mlýn hlásí plné hotely až z 80 pct, stává se celoročním střediskem

Zájem o dovolenou v největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn je v polovině prázdnin meziročně srovnatelný, což je vzhledem k loňské úspěšné letní sezoně příznivý vývoj. Obsazenost hotelů byla koncem července až 80 procent, podobný zájem je do poloviny srpna, řekl ČTK starosta Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - město s vizí). Podle něj se daří naplňovat cíl, aby se Špindlerův Mlýn stal celoročním horským střediskem, nejen tím zimním.
"Jsme v polovině prázdnin a návštěvnost je fajn, Špindl je plný, jsme spokojeni. Je tu i hodně rekreantů z Izraele a Saúdské Arábie. Většina návštěvníků je ale nadále z Česka. Návštěvnost zatím kopíruje loňský rok, máme z toho radost," řekl ČTK Jandura.
Krkonošská příroda doplněná kvalitními službami je podle něj pro návštěvníky z exotických zemí atraktivní i v létě. "Izraelci sem jezdili hlavně v zimě a teď i v létě. Zřejmě se jim tady zalíbilo," řekl ČTK Jandura. Ze zahraničních návštěvníků převažují Poláci, Němci či Holanďané.
Komerčních lůžek v hotelech, penzionech a apartmánech je ve Špindlerově Mlýně odhadem okolo 12.000.
"Vždycky jsme si přáli, aby Špindl nežil jen ze zimní sezony, ale aby byl atraktivní po celý rok. Když pomineme období mezisezony, tedy duben a listopad, tak se nám tento sen začíná pomalu naplňovat. I když zimní sezona bude tu letní vždy převyšovat, je vidět, že turisté mají naše středisko rádi po celý rok," řekl ČTK Jandura.
Podle něj je to i tím, že radnice investuje prostředky do marketingových kampaní a reklamy. "Lidé, a to i ze zahraničí, kteří jednou Špindl objeví, se sem pak rádi vrací, a to i v létě. Přispívá k tomu samozřejmě i rozvoj špindlerovského skiareálu," dodal starosta, který je i podnikatelem v cestovním ruchu.
Skiareál Špindlerův Mlýn má v letním provozu dvě lanovky, jednu ve Svatém Petru a druhou na Medvědíně. Turisté se tak mohou pohodlně dostat na hřebeny Krkonoš. V provozu jsou půjčovny kol, koloběžek a další letní atrakce.