Lanová dráha Audi Line Přehradní je klíčovým projektem lyžařského propojení Medvědína a Svatého Petra. Vede z parkoviště P1 u Labské přehrady na Hromovku.
Skiareál připravil zkoušku ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem. Polovinu z 57 sedaček pracovníci zatížili 257 sudy piva o hmotnosti více než 16 tun, aby vyzkoušeli především brzdný systém.
„S lanovkou vždy zacouváme, aby zatížené sedačky byly ve stanici, rozjedeme se plnou rychlostí a testujeme, jak při různých zkouškách brzdí,“ popsal Jiří Kolín, vedoucí provozu lanových drah ve špindlerovském skiareálu.
Výsledky zkoušek slouží ke správnému nastavení brzdného systému a pohonu.
„Lanovka se, stejně jako auto, nemůže zastavit na místě. Má dané parametry, jak rychle může brzdit, aby se sedačky zbytečně nerozhoupaly,“ dodal Jiří Kolín.
Sudy přijely z Plzně
Pivní sudy dopravily k rozblácenému nástupišti lanovky dva náklaďáky. Manipulační stroje je převážely k terminálu, kde parta zhruba deseti lidí sudy umisťovala na šestimístné sedačky.
Každý sud vážil 63 kilogramů, na každou sedačku se jich vešlo osm až deset. Pracovníci je k sedákům připevnili provazem a náklad zajistili krycí bublinou proti nepříznivému počasí. S nakládání začali v půl osmé ráno, zkouška trvala do odpoledne.
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„Sudy jsme přivezli přímo z Plzně a po skončení testu je odvezeme zase zpátky. Jsou určené vyloženě na tuto zkoušku,“ řekl obchodní sládek plzeňského pivovaru Matěj Žaba.
Obešli se bez vrtulníku
Lanová dráha Leitner je dlouhá 1 400 metrů, v trase s převýšením 339 metrů je deset sloupů, jejichž výška se pohybuje od 10 do 17 metrů. Jedná se o nejmodernější generaci tohoto typu lanovky od italského výrobce.
Vyhřívané sedačky s anatomicky tvarovanými sedáky jsou vybavené krycími bublinami proti nepříznivému počasí. Nahoru lanovka vyveze až dva tisíce pasažérů za hodinu.
Dolní stanice lanovky se nachází u dojezdů sjezdovek Lesní a Přehradní, do země částečně zapuštěná horní stanice v nadmořské výšce 1 037 metrů stojí nedaleko horní stanice stávající lanovky Hromovka. Její součástí je garážový prostor pro 57 sedaček.
Veškerý materiál pro stavbu přepravila nákladní auta po příjezdových cestách, které skiareál nechal vytvořit. Práce, které začaly letos na jaře, se tak zcela obešly bez vrtulníku. V říjnu technici zaplétali 22 tun vážící dopravní lano natažené v trase nové dráhy.
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9. října 2026
Díky nové lanovce dojde od nadcházející zimní sezony k jednosměrnému lyžařskému propojení areálů Medvědín a Svatý Petr. Lyžaři z medvědínské strany sjedou k lanovkovému terminálu po sjezdovce Lesní, lanová dráha je vyveze na Hromovku, odkud budou moci pokračovat do Svatého Petra, aniž by sundali lyže z nohou.
Na jaře začne stavba desetimístné kabinové lanovky na medvědínskou stranu střediska za 290 milionů korun. Od příští zimy se tak lyžaři mezi Medvědínem a Svatým Petrem budou moci pohybovat v obou směrech. Dnes se mezi areály přesouvají auty nebo skibusy.
Stíháme, tvrdí skiareál
Stavební práce na někdejším parkovišti P1, které je středobodem propojení, se blíží ke konci. V posledních dnech je mírně komplikuje setrvalý déšť.
„Hlavně na zemní práce není počasí ideální, ale daří se nám držet harmonogram tak, abychom zde 12. prosince mohli zahájit lyžařskou sezonu,“ potvrdil projektový manažer skiareálu Václav Janda.
Dělníci pracují na fasádách velínu lanovky a provozní budovy s pokladnami a toaletami. Na sjezdovky jsou napojené obě mostní lávky. V místech, kde na ně ústí tratě Lesní a Přehradní, zbývá dodělat finální vytvarování. Ve spodních částech sjezdovek jsou umístěná sněžná děla na stacionárních věžích a sněžné sprchy.
„Technické zasněžování je kompletně dokončené, otestované a připravené ke spuštění,“ uvedl Václav Janda.
Dokončit zbývají terénní úpravy a přístupové komunikace. Jejich povrch stavbaři před zimou provizorně zpevní. „Finální terénní úpravy a povrchy uděláme v příštím roce zároveň se stavbou lanovky na Medvědín,“ poznamenal projektový manažer.
Část ploch bude zatravněná, v části bude zámková dlažba, parkoviště pro 120 aut bude asfaltové.