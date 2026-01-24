Mikaelo, dej to! Tisíce diváků fandí ve Špindlu nejlepším lyžařkám světa

Ladislav Pošmura
  13:52aktualizováno  13:52
V krkonošském Špindlerově Mlýně znovu po třech letech vyrazily na trať nejlepší lyžařky světa. Světový pohár v alpském lyžování žen odstartoval obřím slalomem. Ve Svatém Petru se tisíce fanoušků baví jako na festivale.

Tribuny ve Svatém Petru se plnily už od 9 hodin, diváci přicházeli v dobré náladě. Ve Špindlu převažují slovenské vlajky, ale jsou tu samozřejmě i české vlajky a taky americké, polské či chorvatské.

Není pochyb o tom, kdo je největší hvězdou, na každém druhém transparentu je jméno Mikaely Schiffrinové, která je v současnosti globálním sportovním fenoménem. „Mikaelo, dej to!“, „Let´s go Mikaela!“ Každý se těší, co dnes a v neděli americká lyžařka ukáže.

Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)
Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)
Mikaela Schiffrin si prohlíží trať ve Svatém Petru (24. ledna 2026)
Sara Hectorová na světovém poháru v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)
Mikaela Schiffrinová v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026).
11 fotografií

DJ už od rána ladí muziku, aby se příchozí rychle zahřáli. V areálu vyrostly tribuny, diváci sledovali první kolo závodu na obřích obrazovkách, které poskytla Mezinárodní lyžařská federace (FIS). Když je kameraman zabere a oni se vidí, tak mávají a tancují. Obří výsuvná obrazovka je také na kamionu, který je zaparkovaný na dojezdu sjezdovky.

Publikum hecuje vlčí maskot Hank a roztleskávačky. Zazní melodie ze slavných českých filmů Krakonoš a lyžníci či S tebou mě baví svět a po vzoru alpských aprés-ski mejdanů slyšíme i hity jako Anton aus Tirol nebo Mama Laudaaa.

Na rozdíl od „svěťáku“ před třemi lety se letos neúčastní slovenská hvězda Petra Vlhová. Byli to především slovenští fanoušci, kteří tu tehdy vytvořili bouřlivou atmosféru.

Klobouky ve slovenských barvách a vlajku s podobiznou slovenské reprezentantky Petry Vlhové má přesto na sobě dvojice z Prešova. „Pojali jsme to jako několikadenní dovolenou na českých horách. Nelyžujeme, chodíme v Krkonoších na procházky. Fandíme Rebece Jančové, ale ta pojede až v neděli,“ říkají Janka a Rasťo.

„Fandíme českým závodnicím“

Rodina z Vrchlabí drží nápis se jménem Natali. Fandí šestnáctileté české závodnici Natali Anně Machytkové. „Užijeme si to tady,“ říká sedmiletý Erik, který už také závodí na snowboardu.

Před třemi lety byly tribuny a plocha v cíli přece jen o něco více zaplněné.

„Problém je, že se prolínáme s biatlonovým Světovým pohárem v Novém Městě a návštěvu dost výrazně ovlivní i neúčast Petry Vlhové,“ uvedl pár dní před závodem prezident lyžařského svazu David Trávníček.

Atmosféra je letos možná skutečně o něco klidnější, ale publikum se přesto dobře baví. „Přijeli jsme z Prahy. Fandíme českým závodnicím, to je jasný. Jsme tu na víkend. Těšíme se na atmosféru a na holky, co to fakt umí. Vídáme je jen v telce, takže je prima vidět to zblízka,“ říkají Vendy a Robert.

Po prvním kole obřího slalomu vedla Švédka Sara Hectorová, české reprezentantky do druhého kola nepostoupily.

Fan zóna a koncerty

Od provizorních záchytných parkovišť ve Vrchlabí jezdí do horského střediska kyvadlová doprava. Na příjezdových silnicích vše monitorují policejní drony. Ve Špindlerově Mlýně jezdí nízkopodlažní autobusy na trase Labská – centrum – skiareál Svatý Petr. Před třemi lety se pořadatelé museli popasovat s kolapsem dopravy. Letos už nenechali nic náhodě.

Po prvním kole měla koncert kapela Guns n´Roses Tribute Czech Republic a ještě před vyhlášením výsledků zahraje v 16:30 DJ Lowa. Víkendovým programem provází Libor Bouček a Dominik Kárník.

„Nezapomeňte se zastavit v centru Špindlerova Mlýna ve Fan zóně, kde je nabitý program a uvnitř obchodu si můžete pořídit náš Špindlovský merch. Součástí fan zóny jsou i partnerské stánky,“ lákali pořadatelé už v pátek na facebookovém profilu světového poháru.

Kompletní světová špička

Ve Špindlu by mělo být o víkendu až 20 tisíc fanoušků. Světový pohár se tu poprvé uskutečnil v roce 2005. Víkendové závody jsou už šestou zastávkou nejprestižnějšího lyžařského seriálu v Krkonoších.

V roce 2011 si tady fenomenální Mikaela Shiffrinová v pouhých 15 letech odbyla premiéru ve Světovém poháru. Nejen proto považuje Svatý Petr za mimořádné místo. V roce 2019 zde slavila zlato ve slalomu a bronz v obřím slalomu, o čtyři roky později přidala ve Špindlu další vítězství ve slalomu. „Je to pro mě srdcová záležitost,“ uvedla před třemi lety a nyní je zpátky na místě činu.

Do Svatého Petra dorazila kompletní světová špička. Špindlerovský slalom a obří slalom jsou pro lyžařskou elitu poslední prověrkou v točivých disciplínách před únorovou olympiádou v Itálii. Do každého závodu nastupuje přibližně osmdesát lyžařek.

V neděli se areál otevře v 7:30 hodin, start prvního kola slalomu speciál je naplánován na 9:30 hodin.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Hitler, sex a tramvaje. Rozmanité alternativní porno lze v Holešovicích sledovat s cizími lidmi

ilustrační snímek

V Česku mají domov celosvětově nejnavštěvovanější pornoweby, sídlí tu velká produkční studia a pochází odsud množství pracovnic v sexbyznysu. Filmový festival alternativní pornografie, která na...

24. ledna 2026

Mikaelo, dej to! Tisíce diváků fandí ve Špindlu nejlepším lyžařkám světa

Mikaela Schiffrinová v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)

V krkonošském Špindlerově Mlýně znovu po třech letech vyrazily na trať nejlepší lyžařky světa. Světový pohár v alpském lyžování žen odstartoval obřím slalomem. Ve Svatém Petru se tisíce fanoušků baví...

24. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Zábřeh hostí festival Welzlování, nabídne cestu za lidojedy i filmový festival

ilustrační snímek

Na dobrodružnou cestu za lidojedy a orangutany na Sumatru a ostrov Sulawesi, ale i do Ugandy či na Galapágy se budou moci vydat návštěvníci festivalu...

24. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Zábřeh hostí festival Welzlování, nabídne cestu za lidojedy i filmový festival

ilustrační snímek

Na dobrodružnou cestu za lidojedy a orangutany na Sumatru a ostrov Sulawesi, ale i do Ugandy či na Galapágy se budou moci vydat návštěvníci festivalu...

24. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Už i na pěstování brambor dopadá změna klimatu, říká farmář roku z Chlebovic

Libor Janečka už od začátku vsadil na pěstování brambor. Jeho farma je jimi...

Před revolucí dělal na šachtě, ale už tehdy se Libor Janečka po práci věnoval činnosti, která živila generace jeho předků, tedy zemědělství. Na začátku 90. let se k ní vrátil naplno a zaměřil se...

24. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Hlavní tah na Blatnou na jihu Čech uzavřela nehoda kamionu a osobního auta

ilustrační snímek

Silnici I/20, hlavní tah na Blatnou, uzavřela dnes ráno nehoda nákladního a osobního auta v katastru obce Předotice na Písecku. Neprůjezdná byla přes dvě...

24. ledna 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl...

Řidičům u Svitav přes měsíc slouží téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Ačkoli izolovaný úsek na českomoravském pomezí neodvedl tranzit z žádné obce, úlevu lidem v...

24. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Lidé zcela zaplnili kostel v Chřibské, kde se konala mše za oběť střelby

Kostel v ChĹ™ibskĂ©, kde se uskuteÄŤnĂ­ mĹˇe za obÄ›ĹĄ stĹ™elby, se postupnÄ› plnĂ­ lidmi

Lidé dnes dopoledne zcela zaplnili kostel svatého Jiří v Chřibské na Děčínsku, kde se konala mše za oběť pondělní střelby na místním úřadě. Památku zaměstnance...

24. ledna 2026  10:39,  aktualizováno  11:30

Další ostraha i školení. Radnice po střelbě v Chřibské posilují bezpečnost úřadů

Po dvou letech končí stavební práce na nové radnici Prahy 7. (7. 11. 2019)

Po pondělním útoku ozbrojeného muže v obecním úřadu v Chřibské, který zastřelil jednoho ze zaměstnanců, začala většina pražských radnic přemýšlet o bezpečnosti svých úředníků. Ačkoliv magistrát...

24. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Turisté a běžkaři překonávají Krušné hory při 57. ročníku zimního přechodu

ilustrační snímek

Osm desítek milovníků turistiky vyrazilo tento víkend pod hlavičkou Klubu českých turistů (KČT) na 57. ročník zimního pěšího přechodu a běžkařského přejezdu...

24. ledna 2026  9:59,  aktualizováno  9:59

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Na jihomoravských silnicích stále hrozí ledovka, ale situace je klidná

ilustrační snímek

Na jihomoravských silnicích stále hrozí ledovka, někde padá mrznoucí mrholení. Silnice jsou však s opatrnostní sjízdné, vyplývá z informací na webu Dopravní...

24. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Spolujezdec z dodávky, jež v pátek na D1 narazila do kamionu, v nemocnici zemřel

ilustrační snímek

Spolujezdec z dodávky, která v pátek narazila na dálnici D1 u Brna na 187. kilometru ve směru na Ostravu zezadu do kamionu, po nehodě zemřel v nemocnici. V...

24. ledna 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.