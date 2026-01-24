Tribuny ve Svatém Petru se plnily už od 9 hodin, diváci přicházeli v dobré náladě. Ve Špindlu převažují slovenské vlajky, ale jsou tu samozřejmě i české vlajky a taky americké, polské či chorvatské.
Není pochyb o tom, kdo je největší hvězdou, na každém druhém transparentu je jméno Mikaely Schiffrinové, která je v současnosti globálním sportovním fenoménem. „Mikaelo, dej to!“, „Let´s go Mikaela!“ Každý se těší, co dnes a v neděli americká lyžařka ukáže.
DJ už od rána ladí muziku, aby se příchozí rychle zahřáli. V areálu vyrostly tribuny, diváci sledovali první kolo závodu na obřích obrazovkách, které poskytla Mezinárodní lyžařská federace (FIS). Když je kameraman zabere a oni se vidí, tak mávají a tancují. Obří výsuvná obrazovka je také na kamionu, který je zaparkovaný na dojezdu sjezdovky.
Publikum hecuje vlčí maskot Hank a roztleskávačky. Zazní melodie ze slavných českých filmů Krakonoš a lyžníci či S tebou mě baví svět a po vzoru alpských aprés-ski mejdanů slyšíme i hity jako Anton aus Tirol nebo Mama Laudaaa.
Na rozdíl od „svěťáku“ před třemi lety se letos neúčastní slovenská hvězda Petra Vlhová. Byli to především slovenští fanoušci, kteří tu tehdy vytvořili bouřlivou atmosféru.
Klobouky ve slovenských barvách a vlajku s podobiznou slovenské reprezentantky Petry Vlhové má přesto na sobě dvojice z Prešova. „Pojali jsme to jako několikadenní dovolenou na českých horách. Nelyžujeme, chodíme v Krkonoších na procházky. Fandíme Rebece Jančové, ale ta pojede až v neděli,“ říkají Janka a Rasťo.
„Fandíme českým závodnicím“
Rodina z Vrchlabí drží nápis se jménem Natali. Fandí šestnáctileté české závodnici Natali Anně Machytkové. „Užijeme si to tady,“ říká sedmiletý Erik, který už také závodí na snowboardu.
Před třemi lety byly tribuny a plocha v cíli přece jen o něco více zaplněné.
„Problém je, že se prolínáme s biatlonovým Světovým pohárem v Novém Městě a návštěvu dost výrazně ovlivní i neúčast Petry Vlhové,“ uvedl pár dní před závodem prezident lyžařského svazu David Trávníček.
Atmosféra je letos možná skutečně o něco klidnější, ale publikum se přesto dobře baví. „Přijeli jsme z Prahy. Fandíme českým závodnicím, to je jasný. Jsme tu na víkend. Těšíme se na atmosféru a na holky, co to fakt umí. Vídáme je jen v telce, takže je prima vidět to zblízka,“ říkají Vendy a Robert.
Po prvním kole obřího slalomu vedla Švédka Sara Hectorová, české reprezentantky do druhého kola nepostoupily.
Fan zóna a koncerty
Od provizorních záchytných parkovišť ve Vrchlabí jezdí do horského střediska kyvadlová doprava. Na příjezdových silnicích vše monitorují policejní drony. Ve Špindlerově Mlýně jezdí nízkopodlažní autobusy na trase Labská – centrum – skiareál Svatý Petr. Před třemi lety se pořadatelé museli popasovat s kolapsem dopravy. Letos už nenechali nic náhodě.
Po prvním kole měla koncert kapela Guns n´Roses Tribute Czech Republic a ještě před vyhlášením výsledků zahraje v 16:30 DJ Lowa. Víkendovým programem provází Libor Bouček a Dominik Kárník.
„Nezapomeňte se zastavit v centru Špindlerova Mlýna ve Fan zóně, kde je nabitý program a uvnitř obchodu si můžete pořídit náš Špindlovský merch. Součástí fan zóny jsou i partnerské stánky,“ lákali pořadatelé už v pátek na facebookovém profilu světového poháru.
Kompletní světová špička
Ve Špindlu by mělo být o víkendu až 20 tisíc fanoušků. Světový pohár se tu poprvé uskutečnil v roce 2005. Víkendové závody jsou už šestou zastávkou nejprestižnějšího lyžařského seriálu v Krkonoších.
V roce 2011 si tady fenomenální Mikaela Shiffrinová v pouhých 15 letech odbyla premiéru ve Světovém poháru. Nejen proto považuje Svatý Petr za mimořádné místo. V roce 2019 zde slavila zlato ve slalomu a bronz v obřím slalomu, o čtyři roky později přidala ve Špindlu další vítězství ve slalomu. „Je to pro mě srdcová záležitost,“ uvedla před třemi lety a nyní je zpátky na místě činu.
Do Svatého Petra dorazila kompletní světová špička. Špindlerovský slalom a obří slalom jsou pro lyžařskou elitu poslední prověrkou v točivých disciplínách před únorovou olympiádou v Itálii. Do každého závodu nastupuje přibližně osmdesát lyžařek.
V neděli se areál otevře v 7:30 hodin, start prvního kola slalomu speciál je naplánován na 9:30 hodin.