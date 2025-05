Ve Špindlu startuje léto s muzikou, výstavou fotek i maskotem Špindlmanem

„Na hřebenech Krkonoš stojí za výlet Pramen Labe, Mohyla Hanče a Vrbaty nebo panoramatický výhled z vrcholků hor. Malí dobrodruzi si vybijí energii na dětských hřištích, která se nachází na horních stanicích obou lanovek ve Svatém Petru i na Medvědíně. Pro příznivce adrenalinu doporučuji sjezd z Medvědína terénní koloběžkou. Připravili jsme i elektrokola k vypůjčení na dolní stanici Medvědína,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Nově se přes léto otevře terasa Champagne Lounge ve Svatém Petru. Zde se také budou pravidelně po celé léto konat lekce jógy, a to v červnu každou sobotu od 8.30, v červenci a srpnu každou středu od 16, a v sobotu od 8.30 hodin. Lekce trvají 60 minut.

Prostor Champagne Lounge je možné si pronajmout pro narozeninovou oslavu, rozlučku se svobodou nebo firemní akci.

Výstava Krásný život ve Špindlu

Na horní stanici lanovky innogy line Svatý Petr bude v panoramatické restauraci grilování „All you can eat“ s hudebním doprovodem a welcome drinkem.

„Restaurace Na Pláni se nachází v nadmořské výšce 1 198 metrů a součástí Letní večeře zážitků je i výjezd lanovkou zdarma. U restaurace je dětské hřiště, originální vzpomínku si vytvoříte ve fotopointu ve tvaru srdce,“ poznamenal Hroneš.

V depu lanovky innogy line ve Svatém Petru bude 21. června vernisáž výstavy Krásný život ve Špindlu. Výstava mapuje Špindlerův Mlýn ve 20. století – s dobovými reáliemi, módou, dopravou, každodenním životem místních, s významnými sportovní a kulturními událostmi. K historii patří také založení Horské služby a odkaz na legendy Hanče a Vrbaty.

Výstava bude otevřena zdarma vždy s provozem lanovky do konce prázdnin.