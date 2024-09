Labe je divoké, Špindl se vyprázdnil. Turisté poslechli, říká starosta

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Přestože divoká řeka plná peřejí nabízí poměrně dramatickou podívanou, zatím se stále drží v korytě a díky řízenému odtoku z Labské přehrady nenapáchala téměř žádné škody. Podle Martina Jandury (nestraník, Špindlerův Mlýn – Město s vizí) stále hrozí, že se uzavře hlavní příjezdová silnice z Vrchlabí.

V posledních dnech jste toho asi moc nenaspal?

Už ve čtvrtek se sešla povodňová komise, prognózy nevypadaly vůbec dobře a stále ještě nemáme vyhráno. Hasiči, městská policie, služby města a další složky fungují, jak mají, držíme pohotovosti. Poslední tři dny spím na jedno oko.

V noci ze soboty na neděli Labe ve Špindlerově Mlýně kleslo na druhý povodňový stupeň. Od nedělního rána hladina opět roste. Je důvod k obavám?

Tento stav jsme víceméně už tři dny předpokládali, i proto jsem turisty v sobotu vyzval, aby odjeli ze Špindlerova Mlýna. Stále ještě nemáme vyhráno.

Jaká je teď nálada ve městě?

Všem říkám, ať jsou doma a nejezdí nikam autem, protože kromě rizika povodně hrozí i pády stromů, které jsou podemleté. Jsou mokré vozovky, je větší riziko aquaplaningu. Naštěstí je Špindl poloprázdný, většina podniků má zavřeno a hostů je ve městě minimum. Turisté poslechli doporučení, aby odjeli. Někdo to mohl vnímat jako senzaci, ale my jsme věděli, co děláme. Prognózy nebyly vůbec dobré a hrozil opravdu velmi vysoký průtok. Nedalo se vyloučit ani vylití vody ve Studeném koleně, proto jsem apeloval, aby každý, kdo může, odjel.

Podél řeky v centru města je několik hotelů a penzionů. Jak jsou na hrozící povodeň připraveni?

Objížděli jsme je s policií a varovali, že by případně mohlo dojít k evakuaci, pokud by voda vystoupala tam, kam nemá. Sice je Labe ve Špindlu na třetím povodňovém stupni, ale naštěstí k tomu zatím nedošlo. U hotelu Hradec jsme instalovali panely a dali pytle s pískem.

Vyskytly se problémy s vodáky nebo povodňovými turisty?

Naštěstí jsme nic takového nezaznamenali.

Kritickým místem je mostní provizorium před Špindlerovým Mlýnem. Ovlivnil zvýšený průtok Labe nějak jeho stabilitu?

Stavební firma ho zpevnila, most drží, zatím jsme žádné problémy nezaznamenali. Průtok Labe pod přehradou nesmí překročit 150 kubických metrů za sekundu, nesmí přetékat hráz a jsou tam i další aspekty. Pokud by k tomu došlo, tak bude nutné most u Michlova mlýna dočasně uzavřít. Silnice může být neprůjezdná hodinu dvě nebo šest hodin. To se teď nedá říct, všechno záleží na vývoji počasí a průtoku Labe. Věřím, že k uzavírce nakonec nedojde. Aktuálně se průtok drží kolem sta kubíků za vteřinu.

Pokud by bylo nutné silnici opravdu zavřít, bude město odříznuté od světa?

Máme náhradní evakuační trasy, které ale budou pouze pro složky integrovaného záchranného systému. Proto jsem apeloval na to, ať návštěvníci ze Špindlu odjedou.