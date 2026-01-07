Matku a dceru, které nedokáží žít spolu, ale ani bez sebe, ztvárnily Milena Steinmasslová a Iris Kristeková. Tragikomedii dotváří ještě dvě mužské postavy.
Spolek Kašpar sehraje v Náchodě Krásku z Leenane, září v ní Steinmasslová
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...
KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...
Staroměstské náměstí
Na Staroměstském náměstí probíhá úklid vánočního trhu.
Ostravská galerie slaví 100 let, vystaví i grafiku Rembrandta a pastel Kupky
Galerie výtvarného umění Ostrava (GVUO) vystaví v Domě umění, který letos slaví 100 let od svého otevření, díla starých mistrů i nejslavnějších domácích...
Děčínští policisté pátrají po 27letém muži, rodina má obavu o jeho život
Policie pátrá po 27letém Jakubovi Mrnkovi z Děčína. Doma nechal všechny své osobní doklady i mobil. Rodina má obavu o jeho zdraví a život kvůli vzkazu, který...
Koupil za 100 tisíc, dostal miliony. Prodej kina manželovi starostky řeší soud
Okresní soud v Mostě začal rozplétat prodej budovy bývalého kina v Lomu na Mostecku. Město ho v roce 2022 prodalo za 100 tisíc korun manželovi tehdejší starostky Kateřiny Schwarzové (Severočeši) a...
Porucha trakčního vedení v Roudnici znovu ochromila koridor mezi Prahou a Ústím
Vlak dnes opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem kvůli tomu několik hodin zcela stál, později vlaky jezdily po...
Box Zásilkovny zmizel, místo zůstalo škaredé. Máme nulovou kulturu, říká kritička
Pouze chvíli vydržel loni v lednu box Zásilkovny na schodech nedaleko brněnské katedrály Petrov. Po ostré odezvě obyvatel, kteří jeho umístění označovali za paskvil a ohyzdnost, firma couvla a svou...
Návštěvnost jihomoravských památek ve správě státu stoupla loni o 7,6 procenta
Návštěvnost hradů, zámků a dalších památek na jihu Moravy ve správě státu stoupla loni o 7,6 procenta na celkových 923.166 návštěvníků. V tiskové zprávě o tom...
Rakovník vyčlenil peníze na podporu nových pediatrů a zubařů
Rakovník v letošním rozpočtu opět vyčlenil 1,4 milionu korun na podporu nových pediatrů a zubařů. Ve městě je největší poptávka po těchto lékařích, ale peníze...
Karlovarský kraj dá krajským nemocnicím 70 milionů korun na nové přístroje
Karlovarský kraj dá letos Karlovarské krajské nemocnici (KKN) 70 milionů korun na nákup lékařských přístrojů. Pořídit by měla dva přístroje pro...
Liberecká Archa loni přijala 2068 zvířat, zachraňovala i lišáka a jestřáby
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Archa v Liberci loni přijala 2068 zvířat. Byl to třetí nejvyšší počet v její zhruba dvacetileté historii. Rekordní...
V Kopřivnici se začne bourat staré koupaliště, vznikne moderní sportovní areál
V Kopřivnici na Novojičínsku se začne bourat staré městské koupaliště. Na jeho místě vznikne za více než 200 milionů korun moderní sportoviště odpovídající...
