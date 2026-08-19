Půl milionu za listí spadané na zahradu. Soud navrhl sousedům smír

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:12aktualizováno  16:12
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Spor mezi Chlumcem nad Cidlinou a manželi Popkovými, kteří sousedí s městským stromořadím vzrostlých javorů, by mohl skončit smírem. Po letech soudních tahanic kvůli listí spadanému na zahradu sousedů navrhl ve středu odvolací Krajský soud v Hradci Králové jednorázovou kompenzaci. Manželé původně žádali přes 2,3 milionu korun, nově chtějí od města alespoň 500 tisíc.

Zda Chlumec nad Cidlinou na nové požadavky žalobců přistoupí a zaplatí, budou řešit rada a případně zastupitelstvo města. Spor o padání listí a jeho úklid mezi manželi Blankou a Oldřichem Popkovými a městem trvá u soudů přes devět let.

Původní rozsudky, aby radnice zajistila pravidelný úklid listí, květů a nažek padajících na soukromou zahradu z javorového stromořadí na městském pozemku, zrušil v roce 2023 Nejvyšší soud (NS). Okresní soud v Hradci Králové následně v listopadu 2024 žalobu Popkových zamítl a ti se pak odvolali ke krajskému soudu.

Javory se nacházejí z druhé strany rodinného domu v Chlumci nad Cidlinou, padající listí je předmětem sporu majitele s městem. (30. října 2025)
Kontrolní úklid listí ze soukromé zahrady v Chlumci nad Cidlinou (30. října 2025)
Kontrolní úklid listí ze soukromé zahrady v Chlumci nad Cidlinou (30. října 2025)
Kontrolní úklid listí ze soukromé zahrady v Chlumci nad Cidlinou (30. října 2025)
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Majitelé zahrady tvrdí, že dochází k nadměrnému spadu listí na zahradu. Radnice to odmítá, podle města jsou stromy v místě desítky let a padání listí z nich je přiměřené místním poměrům. Podle soudce Jana Fifky je však složité stanovit hranici normálního spadu listí. Vyzval proto strany sporu ke smíru s finanční kompenzací pro majitele zahrady, kterou jako řešení připustil i Nejvyšší soud.

Po poradě s klienty advokát Popkových Alexej Štěrba před soudem uvedl, že za strpění spadu listí by Popkovi přijali náhradu 500 tisíc korun. Spor by tím podle něj definitivně skončil.

„O smír se snažíme od začátku tohoto řízení,“ uvedl advokát.

Starosta Vladan Kárník (Nezávislí pro Chlumec) smír na dotaz soudu nevyloučil: „Rozhodnutí (na místě před soudem) překračuje mé kompetence. Je potřeba, aby jej projednala rada města, případně zastupitelstvo. Budu rád za jakýkoliv smír.“

Chlumec podnikl kontrolní úklid zahrady, chce smír s manželi ohledně listí

Soud město vyzval k projednání záležitosti co nejdříve. Původně žalobci jako jednorázovou kompenzaci připouštěli částku 2,38 milionu korun, kterou vypočítali jako náklady úklidu firmou po dobu 17 let, tedy po dobu odhadované životnosti stromů. Taková suma je však podle soudce „mimo realitu,“ když překračuje i hodnotu pozemku zahrady. Ke zvážení stranám dal soudce částku na úrovni 300 tisíc korun.

Podle zrušeného rozsudku měla radnice zajistit úklid zahrady jednou měsíčně od března do září. V říjnu a listopadu, tedy v době zvýšeného spadu listí, dvakrát měsíčně. Důkladnější úklid majitel vymáhal i v exekučním řízení.

Starosta dříve uvedl, že sbírání listí a nažek úplně dočista není technicky proveditelné. Naposledy město zahradu Popkovým podle starosty uklízelo loni na podzim. Přítomný byl tehdy i redaktor iDNES.cz, manželé se však ke kauze již nechtěli vyjadřovat.

Radnice v minulosti uvažovala také o tom, že by nechala zhruba 70 let staré javory pokácet. Úřady ochrany přírody to však nepovolily. Z podobných důvodů nepřipadá v úvahu ani výraznější ořezání korun stromů.

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