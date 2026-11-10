Ředitel Správy KRNAP Petr Moravec odvolal náměstky Luďka Khola a Jakuba Kašpara minulé úterý. Ti pak v médiích popsali, že to bylo nedůstojné, protože kanceláře opouštěli na hodinu pod dozorem ochranky. Nyní je vedení parku znovu kompletní.
„Vedením obou odborů byli pověřeni dosavadní zaměstnanci Správy KRNAP, kteří dobře znají jejich agendu i fungování organizace,“ uvedl Radek Drahný.
Dušan Havlík dosud zastával pozici vedoucího oddělení péče o lesní ekosystémy. Je profesí lesník a má zkušenosti s lesnickým provozem. Drahný působí léta jako tiskový mluvčí Správy KRNAP, věnuje se komunikaci organizace s veřejností, médii a dalšími partnery.
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Ředitel Moravec čelí kritice od obcí, odborníků i neziskovek už z doby, než vůbec od června nastoupil. V posledních týdnech přibyla petice i protesty. Národní park letos hospodaří s nižším rozpočtem a platí provoz z rezervy. Propouští deset lidí, odbory jsou ve stávkové pohotovosti. Některé obce vyzvaly k odvolání ředitele. Podle odborníků může park čelit tlaku na vyšší těžbu.
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Moravce jmenoval ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě), který si přeje jeho setrvání. Před týdnem ministr s ředitelem na brífinku ve Sněmovně prezentovali výsledek auditu, podle nějž Správa KRNAP v minulosti chybně účtovala DPH.
Pochybení bývalého vedení za údajných až 100 milionů korun dokládali obří složenkou, s kterou ministr vyrazil i před demonstranty.
V pondělí ředitel Moravec ukončil zbývající malý úvazek na České lesnické akademii v Trutnově. Studenti si na něj stěžovali, že se jim nevěnuje.