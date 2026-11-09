Majitelé se soudí s KRNAP kvůli vjezdu dodavatelů k Luční a Labské boudě

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:52aktualizováno  15:52
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Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat spor o podmínkách vjezdu a...

Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat spor o podmínkách vjezdu a setrvání motorových vozidel na území Krkonošského národního parku. Zleva advokáti Julie Pítrová a Antonín Stanislav zastupující žalobce a Jiří Jebavý zastupující Správu Krkonošského národního parku. (9. listopadu 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat spor o podmínkách vjezdu a...
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat spor o podmínkách vjezdu a...
Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)
Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)
38 fotografií
Krajský soud v Hradci Králové projednává spor majitelů krkonošské Luční a Labské boudy se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) o přístup vozidel údržby a zásobování k objektům a monitorování přístupových cest. Boudaři se domáhají zrušení části opatření obecné povahy vydaného v roce 2025 Správou KRNAP, která reguluje vjezd a setrvání aut v parku.

Obě boudy leží v klidovém území KRNAP, tedy v nejpřísněji chráněné části parku. Změnu navrhuje spolumajitelka Luční a Labské boudy a neúspěšná kandidátka Motoristů na pražskou primátorku Klára Sovová, spolumajitel Luční boudy Stanislav Beneš a spolumajitel Labské boudy Tomáš Čumpelík. Všichni se z dnešního jednání předem omluvili.

Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat spor o podmínkách vjezdu a setrvání motorových vozidel na území Krkonošského národního parku. Zleva advokáti Julie Pítrová a Antonín Stanislav zastupující žalobce a Jiří Jebavý zastupující Správu Krkonošského národního parku. (9. listopadu 2026)
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat spor o podmínkách vjezdu a setrvání motorových vozidel na území Krkonošského národního parku. (9. listopadu 2026)
Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat spor o podmínkách vjezdu a setrvání motorových vozidel na území Krkonošského národního parku. Zleva advokáti Julie Pítrová zastupující žalobce a Jiří Jebavý zastupující Správu Krkonošského národního parku. (9. listopadu 2026)
Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)
38 fotografií

„Jedná se o návrh na zrušení části opatření obecné povahy Správy KRNAP o vyhrazení míst a o podmínkách vjezdu a setrvání motorových vozidel na území KRNAP,“ sdělila mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská.

Pro vjezd motorovým vozidlem do klidových území KRNAP platí nejpřísnější režim. Vjezd je možný pouze na základě udělené výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Jednodušší přístup k objektům mají jejich majitelé, nájemci a složky IZS a některé orgány státní správy.

Majitelé bud správu parku kritizují za to, že vyřídit výjimku například pro opraváře či zásobování trvá příliš dlouho, což komplikuje provoz i údržbu objektů. Hovoří o diskriminaci ze strany parku.

„Nepožadujeme vjezd pro ubytované, pouze pro dodavatele a opraváře tak, aby byl zachován provoz v plném rozsahu,“ řekla právní zástupkyně spolumajitelky Luční boudy a spolumajitele Labské boudy Julie Pítrová.

Dodržování pravidel na některých vjezdech do klidových zón snímají kamery.

„Máme za to, že není možné v tak velkém rozsahu, celoplošně snímat veřejné prostranství bez řádného označení a řádného zmocnění. Navíc se domníváme, že neoprávněné vjezdy je možné zjistit a trestat jiným způsobem než celoplošným snímáním kamerami,“ řekla Pítrová.

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Před spuštěním ostrého provozu monitorovacího systému před rokem strážci parku kontrolovali povolení ke vjezdu namátkově.

Právní zástupce Správy KRNAP Jiří Jebavý dnes navrhl soudu, aby návrh zamítl. „Bez znalostí širších souvislostí lze nabýt dojmu, že jsou výrazně kráceni na svých právech. Není tomu tak,“ řekl Jebavý.

Luční boudu nešikanujeme, odmítá nařčení KRNAP. Hájí se vymáháním pravidel

Podle něj majitelé Luční i Labské boudy dobře věděli, kde si nemovitost kupují a co z toho pro ně plyne.

„Celá věc se musí vidět objektivně, protože zmíněné nemovitosti leží ve výjimečných lokalitách. Souvislost mezi provozováním hotelu, danou lokalitou a režimem, který toleruje národní park, tady musí být. Musíme najít rovnováhu mezi tím, aby ten objekt tam mohl být provozován, ale zase, aby výjimečná příroda nestrádala a neutrpěla. Kdybychom tam tolerovali neomezený počet motorových vozidel, která by třeba měla status zásobování, tak by to bylo neudržitelné,“ dodal Jebavý.

Soud dnes odročil jednání na 11. listopadu, kdy by měl vynést rozhodnutí.

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