Správa KRNAP připomene odkaz Theodora Lokvence výstavou a exkurzí

Připomínkové akce věnované stému výročí narození lesnického výzkumníka, historika a publicisty Theodora Lokvence, který přispěl k poznání krkonošské přírody, krajiny i její minulosti, vyvrcholí tento týden výstavou a exkurzí nazvané Příběh krkonošských lesů. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) si jeho odkaz připomíná celý letošní rok, informoval mluvčí správy parku Radek Drahný. Výstava začne v Ekocentru KRTEK Správy KRNAP ve Vrchlabí 29. října v 18:00 a exkurze je v plánu 31. října. Výstava potrvá do 5. ledna.
"Správa KRNAP vyhlásila letošní rok Rokem Theodora Lokvence. Prostřednictvím akcí pro veřejnost připomíná jeho odbornou práci, zájem o historii a mimořádný přínos poznání Krkonoš," sdělil Drahný.
Fotografická výstava Příběh krkonošských lesů nabídne informace, jak se krkonošské lesy měnily a co je čeká v budoucnu. "Na výstavě budou k vidění historické mapy, grafiky a fotografie představující jejich příběh od prvních zásahů člověka až po současnou ochranu přírody," uvedl Drahný.
Stejnojmenná exkurze se uskuteční v sobotu od 10:00 v okolí Horní Malé Úpy. Zájemce seznámí s devíti stoletími krkonošských lesů, od pralesa přes holiny a výrobu dřevěného uhlí, kyselé deště až po návrat lesa zpět přírodě, uvedla správa parku.
Theodor Lokvenc se narodil 27. října 1926 v Náchodě. Profesní život spojil s lesnickým výzkumem, především ve Výzkumné stanici Opočno, kde se zabýval obnovou lesních porostů v horských oblastech. Významnou část jeho práce tvořil výzkum obnovy lesa nad horní hranicí lesa v Krkonoších, zejména problematika kleče. Výsledky jeho studií našly uplatnění v lesnické praxi i v dalších oborech, včetně ekologie lesa a ochrany přírody. Se Správou Krkonošského národního parku dlouhodobě spolupracoval a v roce 2012 obdržel čestnou Cenu ředitele Správy KRNAP.
"Theodor Lokvenc se vedle vědecké práce intenzivně věnoval také historii Krkonoš. Zajímal se o osidlování hor, vývoj lesnictví a myslivosti, budní hospodářství i proměny krajiny. Historické prameny studoval původně v souvislosti se svým lesnickým výzkumem, postupně se však historie stala jedním z jeho celoživotních zájmů," uvedl Drahný.
Jeho nejznámějším dílem jsou Toulky krkonošskou minulostí, které vyšly poprvé v roce 1978. Theodor Lokvenc zemřel 15. února 2013 v Opočně.