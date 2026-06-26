Správa KRNAP varuje před rizikem požárů v současném horkém počasí

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš k dodržování pravidel chování v národním parku, která mimo jiné zakazují rozdělávání ohňů. V Krkonoších platí i lesní zákon, který zakazuje kouření v lesích, uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Meteorologové vydali varování před vysokými teplotami, které mohou v sobotu v Česku přesáhnout 37 stupňů Celsia a v neděli až 40 stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají, že vlna veder v neděli vyvrcholí a poté se ochladí.
"Vysoké teploty, dlouhodobé sucho a vyschlá vegetace výrazně zvyšují riziko vzniku požárů v přírodě. Za současných podmínek může i zdánlivě nepatrný zdroj ohně způsobit rozsáhlý požár s dlouhodobými následky pro cenné horské biotopy," uvedl Drahný. Připomněl, že zákaz rozdělávání ohně platí i pro používání všech typů vařičů, a to plynových, benzínových, lihových, dřívkových či jiných zařízení s otevřeným plamenem.
Lesy pokrývají přibližně 80 procent rozlohy Krkonošského národního parku. "Prakticky na celém území, kterým návštěvníci procházejí, je tedy kouření zakázáno. Odhodit nedopalek do suché vegetace může mít fatální následky," uvedl mluvčí.
Poslední rozsáhlejší požár v Krkonoších zasáhl v listopadu 2018 oblast Labské louky nad Labskou boudou. Oheň tehdy zachvátil přes 30 hektarů a jeho likvidace byla kvůli nepřístupnému horskému terénu mimořádně náročná. S hašením tehdy pomáhali i polští hasiči. Vyšetřování ukázalo, že nejpravděpodobnější příčinou byla lidská nedbalost, nevyloučilo ani odhozený nedopalek cigarety, připomněl Drahný.
Informace o možných požárech mohou turisté volat hasičům na nouzovou telefonní linku 150 nebo na linku integrovaného záchranného systému 112, případně na pohotovostní telefonní číslo Správy KRNAP 737 211 113.