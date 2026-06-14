Správa KRNAP vyzývá k hlášení invazních rostlin v Krkonoších, ohrožují přírodu

Autor: ČTK
  8:55aktualizováno  8:55
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzývají návštěvníky a obyvatele Krkonoš, aby hlásili výskyt invazních druhů rostlin. Patří mezi ně lupina mnoholistá, křídlatky, bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá nebo šťovík alpský. Nepůvodní druhy představují pro krkonošskou přírodu velký problém, informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Lidé mohou kontaktovat správu parku na e-mailu invazky@krnap.cz nebo telefonicky na čísle 499 456 231.

Nejdůležitější je podle správců parku odhalení nových ohnisek výskytu. "Každý včasný zásah může významně pomoci zabránit dalšímu šíření invazních druhů a ochránit jedinečnou přírodu Krkonoš," uvedla Lucie Procházková ze Správy KRNAP. Informace o dalších invazních druzích a metodách jejich likvidace jsou na stránkách národního parku invazky.krnap.cz.

Například lupina je původně severoamerická okrasná rostlina, která v Krkonoších vytváří rozsáhlé porosty na loukách, podél cest i lesních okrajů. "Obohacuje půdu dusíkem a mění její chemické vlastnosti, a tak vytlačuje řadu původních druhů rostlin. Výsledkem je úbytek původních lučních druhů," uvedl Drahný.

Lupinu, známou také jako vlčí bob, je podle něj třeba likvidovat nejpozději v době, kdy začíná kvést. V Krkonoších kvete přibližně od června do října. Lupinu lze zkrotit včasnou sečí, která omezí její růst a zabrání vysemenění. "Právě proto je lupinu třeba sekat nejdéle v době, kdy začne kvést," sdělil Drahný.

Nebezpečný nejen pro přírodu je také bolševník velkolepý, až pět metrů vysoká rostlina s bílými květenstvími o průměru téměř jednoho metru. Do Evropy byl přivezen ze západního Kavkazu jako okrasná rostlina. Zahradní kuriozita se však postupně proměnila v jeden z nejznámějších invazních druhů. "Dnes obsazuje okraje lesů, cest, opuštěná stanoviště i další místa bez pravidelné péče, kde vytlačuje původní vegetaci," uvedl Drahný. Bolševník je nebezpečný také pro člověka. Jeho šťáva obsahuje látky, které v kombinaci se slunečním zářením způsobují bolestivé popáleniny, puchýře a dlouhodobě se hojící poranění.

Při likvidaci této rostliny se odstraňují květenství ještě před dozráním semen, menší výskyty lze vyrývat. "U rozsáhlejších porostů se využívá kombinace mechanických a chemických metod," uvedli správci parku.

Invazní druhy jsou organismy zavlečené člověkem mimo jejich původní areál. Díky rychlému růstu, vysoké schopnosti rozmnožování a absenci přirozených nepřátel dokážou obsazovat rozsáhlá území, vytlačovat původní druhy a měnit charakter cenných přírodních stanovišť, uvedla Správa KRNAP. Podle ní některé z těchto rostlin způsobují hospodářské škody nebo představují zdravotní riziko. Správa parku upozorňuje, že pokud by se nezabránilo dalšímu šíření nepůvodních druhů, na některých místech by nerostlo nic jiného.

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