Správa železnic vypsala tendr na přestavbu nádraží v Týništi n.O. za 2,39 mld.Kč

Správa železnic (SŽ) vypsala výběrové řízení na přestavbu železniční stanice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Nejvyšší nabídková cena je 2,39 miliardy korun a zahájení prací se plánuje na začátku příštího roku. Hotovo bude v závěru roku 2028, informoval dnes ČTK mluvčí SŽ David Kabele. Tendr správa rozdělí na tři samostatné části, a to infrastrukturní, energetickou a zabezpečovací. Cílem je umožnit většímu počtu uchazečů zapojit se do soutěže.
"Vytvoření konkurenčního prostředí vede ke snížení nákladů. Důležitý přestupní uzel získá moderní parametry, nový nadjezd zvýší bezpečnost provozu," sdělil Kabele.
Projekt počítá s přestavbou kolejiště včetně výhybek, nové uspořádaní kolejí by mělo zrychlit průjezd vlaků. Cestující získají přehledný informační a orientační systém.
"Namísto dosavadního přejezdu v ulici T. G. Masaryka vznikne silniční nadjezd a bezbariérový podchod pro pěší. Vyšší bezpečnost provozu zajistí také instalace elektronického zabezpečovacího zařízení," uvedl mluvčí. Stavbaři také zmodernizují pět železničních přejezdů a současně upraví přilehlé ulice a vybudují parkoviště.
Přestavba nádraží v Týništi nad Orlicí bude finančně podpořena z úvěru Evropské investiční banky v projektu Czech Rail TEN-T and Regional. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.
"Po dokončení stavby se zvýší kapacita stanice, navíc bude připravená na plánované zdvoukolejnění ve směru na Hradec Králové. To je součástí modernizace celé trati z Velkého Oseka do Chocně, která bude sloužit jako alternativní trasa k silně vytíženému hlavnímu koridoru. Jako první etapa tohoto projektu už začala přestavba železničního uzlu v Hradci Králové," uvedl Kabele.
Ve stanici Týniště nad Orlicí začíná trať do Častolovic na Rychnovsku a do rozvíjející se průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, ve které působí automobilka Škoda Auto. Tato železniční spojnice, významná především pro nákladní dopravu, prochází přestavbou. "Výsledkem tohoto projektu bude kapacitnější a plně elektrifikovaná železnice," dodal Kabele.
Správa železnic zahájila přestavbu hlavního nádraží v Hradci Králové letos na jaře. Dílo za 9,94 miliardy korun bez DPH by mělo být hotové na konci roku 2031, uvedli představitelé SŽ. Hradecké hlavní nádraží patří mezi nejfrekventovanější stanice v Česku. Denně jím projde na 20.000 cestujících a využije ho více než 200 vlaků.