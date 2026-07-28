Správci KRNAP varují před požáry v Krkonoších,turisté zárodky požárů mají hlásit

Autor: ČTK
  10:12aktualizováno  10:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoli zárodek možného požáru. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků či božích muk nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požárů v příštích dnech poroste, řekl dnes ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Podle meteorologů přichází další vlna veder, od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Teplo bude i na horách, pršet nemá.

"Riziko vzniku požáru bude stoupat nejenom v lesích, ale i na loukách či třeba na smilkových trávnících krkonošské tundry. Se vší vážností apeluji na všechny, aby se chovali zodpovědně a dodržovali pravidla. Také naši strážci a lesníci v terénu v současné době věnují větší pozornost požárním rizikům," řekl ČTK Drahný.

Uvedené zákazy pramení jak z lesního zákona, tak ze zákona o ochraně přírody a krajiny. V nich je například uvedeno, že platí zákaz kouření v lese, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese či ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa, rozdělávání a udržování otevřeného ohně ve volné přírodě, táboření v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa.

Informace o požárech mohou turisté volat přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo linku integrovaného záchranného systému 112, případně na pohotovostní telefonní číslo Správy KRNAP 737 211 113. Strážci parku letos zatím nezaznamenali žádné nedohašené ohniště v přírodě.

Správa KRNAP má nastavené pro případ požáru předem dané postupy, vypracované krizové plány, konají se cvičení s hasiči. Hasiči mají v Krkonoších najeté přístupové lesní cesty, které jsou často dost široké i pro hasičské cisterny a v případě nutnosti se lze po nich přiblížit až do srdce národního parku. Krkonoše jsou navíc svým charakterem a specifiky podle zástupců KRNAP lépe připravené vzdorovat možným plošných požárům.

Podle nich je nepravděpodobné, že by v Krkonoších nastala podobná situace jako před čtyřmi lety v Českém Švýcarsku, kdy okolí Hřenska na Děčínsku zasáhl rozsáhlý požár. Oheň se tehdy v období extrémního sucha rozšířil na plochu přes 1000 hektarů. "Krkonoše jsou vlhčí, vodnatější než vysušené pískovcové skály, kde jsou dopady sucha citelnější. Svoji roli hrají také odlišné typy lesů v obou oblastech, ale i dostupnost hor," řekl ČTK Drahný.

Rozsáhlé požáry v Krkonoších nejsou časté, poslední zasáhl roku 2018 Labskou louku na hřebenech na ploše asi 30 hektarů. Příčinou byl zřejmě lidsky faktor.

Krkonoše jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů a pro svou podobu se Skandinávií jsou označované jako ostrov tundry uprostřed Evropy. Svahy hor pokrývají horské lesy a louky, horní partie hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva.

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