Nehoda dvou kamionů dnes ráno na zhruba hodinu zastavila provoz na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou na Královéhradecku ve směru na Prahu. Havárie se obešla bez zranění, vyplynulo z informací policie a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Kamiony se srazily kolem 8:30 na 61. kilometru. "Dálnice je v tomto úseku dočasně uzavřena. Provedené dechové zkoušky u řidičů vyšly negativně," uvedla po nehodě policie na síti X. ŘSD následně sdělilo, že v 9:40 bylo místo nehody opět průjezdné.
Dopravu na D11 mezi exity Chlumec nad Cidlinou a Dobšice na Nymbursku směrem na Prahu už kolem 7:00 zkomplikoval požár osobního auta. V 9:40 ale už provoz stejně jako havarovaná nákladní auta neblokoval, vrak vozidla byl odvezen, uvedlo ŘSD.