Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Autor:
  17:12aktualizováno  17:12
Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u těhotných je přitom extrémně vzácná. Ženu se povedlo resuscitovat, podařilo se také zachránit ještě nenarozené dítě. To přišlo na svět císařským řezem.
Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou | foto: ZZS Královéhradeckého kraje, Jaromír Chalabala

Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Šťastná maminka přinesla ukázat záchranářům sedmiměsíční Lucii. Žena v...
10 fotografií

Nyní zdravotničtí záchranáři zveřejnili fotografie z dojemného setkání. Maminka si totiž přála osobně poznat lékaře a záchranáře, kteří k ní přijeli, a poděkovala jim za záchranu životů. Vzala s sebou i malou Lucii. Ta se narodila na urgentním příjmu hradecké fakultní nemocnice.

„Chvíli se vzpomínalo, jak sanitky uháněly městem. Jak starší dcera pomohla ušetřit důležité vteřiny, když seběhla šest pater, aby otevřela domovní dveře. I na to, jak moc byl pro manžela důležitý hlas operátorky, která s ním zůstala na telefonu,“ uvedla mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová na síti X.

„Děkujeme mamince, že nám dovolila sdílet s vámi momenty, kdy se kolegové radovali z malé Lucinky,“ doplnila.

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou
Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
Sedmiměsíční Lucie na návštěvě mezi zdravotnickými záchranáři
10 fotografií

Neobvyklý zásah se odehrál loni 28. června. K bezvědomí těhotné ženy krátce před porodem vyjížděla lékařská posádka Ondřeje Mrňávka a posádka zdravotnických záchranářů. Operátorka tísňové linky 155 zahájila po telefonu asistovanou resuscitaci.

První sanitka dorazila už za čtyři minuty. Ukázalo se, že zástavu krevního oběhu způsobila závažná srdeční arytmie. První výboj byl bez efektu. Čtveřice zdravotníků se pokoušela o srdeční masáž, lékař se však kvůli nenarozenému dítěti rozhodl pro rychlý převoz do nemocnice. Poté se tam narodila zdravá holčička.

„Srdeční zástavy v pokročilém stupni těhotenství jsou nejen extrémně raritní, ale obvykle končí tragicky. Na úctyhodný výkon našich posádek a způsob vedení resuscitace jsme opravdu hrdí,“ uvedl v srpnu lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář.

Lékaři oživovali těhotnou ženu se zástavou srdce, dítě zároveň přivedli na svět

Pacientka byla do druhého dne v umělém spánku a na umělé plicní ventilaci. Postupně se zotavovala. Pro případ opakování srdeční arytmie jí implantovali defibrilátor.

Ani nevěděla, co se stalo. Řekli jí to až po probuzení z kómatu. „Jako šťastná maminka chci poděkovat všem, kteří se podíleli na tak rychlé záchraně mě samotné i dcery Lucinky. Nebýt rychlosti sanitky, souhry doktorů při oživování a odbornému císařskému řezu, mohly jsme být jen smutnou vzpomínkou. Já jsem se probudila z kómatu a vše jsem se dozvěděla jen z vyprávění. Zastavilo se mi srdce čtrnáct dní před termínem porodu,“ svěřila se tehdy. Ocenila, že jí rehabilitace pomohla k návratu do běžného života.

Vedoucí lékař oddělení akutní kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky Filip Varhaník řekl, že záchranu matky a dítěte v případě tak vzácné zástavy pokládá za malý zázrak. Ocenil, že záchranáři aktivovali multioborový tým už před příjezdem do nemocnice a že na urgentním příjmu lékař Jiří Tóth tento tým zkoordinoval.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

5. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Z centra Brna mizí po 30 letech Baťa, nejbližší prodejny jsou v nákupních centrech

Uzavřením prodejny Baťa v České ulici mizí z historického centra Brna další...

Z historického centra Brna mizí další stálice. Po více než 30 letech se uzavřely dveře prodejny Baťa. Od 90. let minulého století sídlila ve funkcionalistické budově v České ulici, známé historicky...

5. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Velký rodinný karneval v Turnově

ilustrační snímek

Volnočasové středisko Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturou Turnov zve na Velký rodinný karneval.

5. února 2026  16:54

Dcery dva roky trpěly bití či hladovění, matka a její partner dostali po pěti letech

Jednou z dominant Zátkova nábřeží je honosná budova krajského soudu. I ta...

Týrání a zanedbávání malých dětí v rodině potrestal českobudějovický krajský soud pěti lety vězení. Podle rozsudku devětadvacetiletá matka své dvě dcery ve věku pět a sedm let trestala klečením s...

5. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: Tonoucího mladíka oživovali dvacet minut, z řeky ho vytáhl policista

Ve středu 4. února před polednem se na tísňovou linku 155 dovolali svědkové,...

Několik oznámení o topícím se muži v řece Ostravice v centru Ostravy přijali ve středu 4. února kolem poledne operátoři tísňových linek. K místu vyrazilo několik policejních hlídek. Pro nehybné tělo...

5. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Na Zubačce začnou v pátek zimní prázdninové jízdy historického motoráčku

ilustrační snímek

Na ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Harrachovem na Jablonecku začnou tento týden zimní prázdninové jízdy historického motorového vozu. Po nejstrmější...

5. února 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Zajímavosti ze zimních olympijských her: Olympijský oheň se poprvé rozhoří na více místech

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně budou hořet současně v Miláně i Cortině d’Ampezzo. Organizátoři zároveň představili medaile.

5. února 2026  16:34

V Krušných horách hrozí kvůli námaze lámání stromů, Horská služba varuje lyžaře

ilustrační snímek

Sněhové podmínky v lyžařských areálech v Karlovarském kraji zůstávají výborné, na svazích je většinou metr technického a přírodního sněhu, zjistila ČTK. Dobré...

5. února 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508,7 milionu korun

ilustrační snímek

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508,7 milionu korun. Rozpočet původně počítal se schodkem 1,563 miliardy korun. V roce 2025 kraj investoval...

5. února 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Skláři ve Valašském Meziříčí udělali skleněné odlitky rukou Davida Vávry

StĹ™ednĂ­ umÄ›leckoprĹŻmyslovĂˇ Ĺˇkola sklĂˇĹ™skĂˇ ValaĹˇskĂ© MeziĹ™Ă­ÄŤĂ­ mĂˇ novou pĹ™Ă­stavbu

Skleněné odlitky rukou architekta, herce a spisovatele Davida Vávry dnes udělali skláři ve školní huti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském...

5. února 2026  14:46,  aktualizováno  15:27

Sněhové podmínky v Ústeckém kraji jsou dobré, na hřebenech hrozí pád stromů

ilustrační snímek

Sněhové podmínky v lyžařských střediscích v Ústeckém kraji jsou dobré. Místy leží až půl metru sněhu. Na hřebenech Krušných hor ale hrozí pád silně namrzlých...

5. února 2026  14:40

Od outsiderů k favoritkám. České hokejistky vstupují do olympijského turnaje

Tým hokejistek, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta Tejralová

České hokejistky míří na olympiádu v Miláně s ambicí, jakou dosud neměly: bojovat o historickou medaili. Po výrazném výkonnostním posunu a dvou bronzech z mistrovství světa patří mezi favoritky na...

5. února 2026  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.