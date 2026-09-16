Starosta Birke bude v Náchodě obhajovat mandát popáté, kandiduje šest subjektů

Voliči ve dvacetitisícovém Náchodě budou moci v říjnu do městského zastupitelstva vybírat ze šesti volebních kandidátek. Před čtyřmi lety kandidovalo devět subjektů. Počet kandidátů klesl na 162 z 237 před čtyřmi lety, vyplynulo z informací na serveru volby.cz. Funkci bude popáté obhajovat starosta Jan Birke (nez.), který je v čele kandidátky uskupení Jan Birke pro Náchod. Volby budou 9. a 10. října.
Uskupení Jan Birke pro Náchod tvoří nezávislí kandidáti a kandidáti SOCDEM. Kandidátku koalice ODS, STAN, Východočeši nazvanou Žijeme Náchodem vede Antonín Falta (ODS), hnutí ANO Jan Zima (ANO), uskupení Patrioti Náchoda (PaN) Milan Vik (PaN), v čele kandidátky hnutí SPD a nezávislí kandidáti s podporou PRO je Martin Bertha (SPD) a uskupení SOUSEDÉ za lepší Náchod, které tvoří lidovci, TOP 09, Zelení, Piráti a nezávislí kandidáti, vede Daniel Šafr (nez.),
V Náchodě od minulých komunálních voleb vládne uskupení Jan Birke pro Náchod v koalici s ODS, STAN, Východočechy a Patrioty Náchoda. V 27členném zastupitelstvu mají 17 hlasů.
Před čtyřmi lety ve volbách kandidátka Jan Birke pro Náchod získala 12 mandátů v zastupitelstvu, druhé skončilo ANO se čtyřmi mandáty a třetí Piráti, TOP 09, Zelení mají tři zastupitele. Čtvrtí ODS, STAN a Východočeši získali tři mandáty, dva zastupitele mají na pátém místě Patrioti Náchoda. Šestí skončili lidovci se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD s jedním zastupitelem.