Starosta Nového Města nad Metují Slavík by měl pokračovat, ODS výrazně vyhrála

Po výrazném vítězství ODS v komunálních volbách v Novém Městě nad Metují na Náchodsku by měl ve funkci pokračovat dosavadní starosta Milan Slavík (ODS). Má přislíbenou většinu v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu, řekl dnes ČTK bez dalších podrobností. ODS ve volbách minulý týden získala devět mandátů, před čtyřmi lety šest.
"Jednání začala, do pátku se chceme sejít se všemi, kdo se dostal do zastupitelstva. O novém složení radnice nebude jasno dříve než příští týden," řekl ČTK Slavík.
Výsledek voleb pro ODS v devítitisícovém Novém Městě nad Metují označil za mimořádný. "Nikdo takového výsledku tady nedosáhl. Předpokládám, že ve funkci starosty budu pokračovat," řekl ČTK. Slavík dostal nejvíc preferenčních hlasů, a to 1916.
Občanští demokraté získali ve volbách 39,65 procenta hlasů a devět mandátů v městském zastupitelstvu. Na druhém místě se umístilo uskupení Východočeši Nové Město nad Metují se čtyřmi mandáty při zisku 20,13 procenta hlasů. Po třech mandátech mají uskupení Lidé pro Město, které tvoří lidovci s nezávislými kandidáty a také Za Nové město, tato uskupení získala 13,65 a 12,57 procenta hlasů. Kandidátka nezávislých kandidátů Město pro život a uskupení STAN za Nové Město mají shodně po jednom mandátu, získaly 7,80 a 6,21 procenta hlasů.
V Novém Městě nad Metují dosud vládne menšinová koalice v čele s ODS. V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu má devět hlasů.