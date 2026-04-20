Starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa post v čele města obhajovat nebude

Dlouholetý starosta jedenáctitisícového Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov) v říjnových volbách post v čele města obhajovat nebude. Zdůvodnil to svým věkem, v květnu mu bude 70 let. Kandidovat za Nezávislé za Rychnov bude z posledního 21. místa, řekl dnes ČTK. Kandidátku uskupení povede místostarostka Dana Spejchalová, která je ve funkci čtvrtým rokem. Skořepa je starostou od roku 2010. Ze starostů okresních měst v kraji nebude funkci starosty obhajovat také starosta Jičína Jan Malý (ANO).
V Rychnově nad Kněžnou od minulých komunálních voleb v roce 2022 vládne trojkoalice Nezávislí za Rychnov, ODS a Volba pro město (VPM). V jednadvacetičlenném zastupitelstvu má 15 hlasů. "Kandiduju z posledního místa. Když mě voliči nevykroužkují, tak zastupitelem nebudu, s radostí," řekl dnes ČTK Skořepa.
V roce 2010 kandidoval jako nestraník za vítěznou ODS a v dalších komunálních volbách již za vítězné uskupení Nezávislí za Rychnov. "Od 31 a čtvrt svého věku pracuju s lidmi, celý život mě a moji rodinu živí mozek. Už mám dost," řekl Skořepa.
V šestnáctitisícovém Jičíně by měla být jedničkou kandidátky ANO místostarostka Alena Stillerová. Dlouholetý dosavadní starosta Jan Malý je starostou Jičína od roku 2014. Hnutí ANO volby v Jičíně v čele s advokátem Malým vyhrálo v letech 2014, 2018 a 2022. Chtěl by obhájit funkci zastupitele. ČTK dříve řekl, že o funkci starosty se nebude ucházet s ohledem na svůj věk, letos v říjnu mu bude 75 let. Po posledních volbách v roce 2022 hnutí ANO v Jičíně vytvořilo koalici potřetí v řadě s lidoveckým Sdružením pro Jičín a Volbou pro město. V zastupitelstvu má trojkoalice nejtěsnější většinu 11 hlasů.
Naopak dlouholetý starosta dvacetitisícového Náchoda Jan Birke funkci obhajovat bude, jako minule za uskupení Jan Birke pro Náchod bude na prvním místě kandidátky. Starostou je od roku 2010. V Náchodě vládne uskupení Jan Birke pro Náchod v koalici s ODS, STAN, Východočechy a Patrioty Náchoda. Ve 27členném zastupitelstvu mají 17 hlasů.
Primátorkou stotisícového Hradce Králové by chtěla zůstat Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). V říjnových komunálních volbách chce usilovat o vítězství se svou koalicí HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a Nestraníků. Hradec Králové nyní řídí koalice čtyř subjektů, kterými jsou koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, občanští demokraté, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Dohromady mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO. Hnutí ANO, Rozvíjíme Hradec a SPD jsou v opozici.
V Trutnově bude obhajovat funkci starosty Michal Rosa (ODS), ve funkci je od prosince 2021, kdy v čele města vystřídal dlouholetého starostu Ivana Adamce (ODS). V Trutnově vládne čtyřčlenná koalice složená z ODS, Volby pro město Trutnov, Pirátů a Sdružení pro Trutnov. V zastupitelstvu má většinu 19 křesel z 33.