Starostou Nového Města nad Metují na Náchodsku zůstává Milan Slavík

Starostou devítitisícového Nového Města nad Metují na Náchodsku bude dál Milan Slavík (ODS). Uvolněnými, tedy plně placenými místostarosty se stali Věra Zimlová (ODS) a Zdeněk Slavík (Východočeši). Zástupci radnice o tom informovali na webu. Ustavující zasedání městského zastupitelstva bylo v pondělí.
Ve městě povládne čtyřkoalice složená z vítězné ODS, uskupení Východočeši Nové Město nad Metují, STAN za Nové Město a sdružení Město pro život. V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu mají 15 mandátů.
"Chceme pokračovat v práci, dokončit rozpracované projekty a snažit se, aby nezůstaly jen na papíře. Vytvořili jsme koalici, která bude mít dostatečnou podporu a předpoklady pro stabilní a funkční vedení radnice," řekl dnes ČTK starosta Slavík.
V sedmičlenné městské radě má ODS tři místa, dvě Východočeši Nové Město nad Metují a po jednom STAN a uskupení Město pro život. V radě usednou také Miroslav Alt (ODS), Tomáš Hvězda (Východočeši), Hana Balcarová (Město pro život) a Radek Prouza (STAN).
Občanští demokraté získali v říjnových komunálních volbách devět mandátů v městském zastupitelstvu. Druzí Východočeši Nové Město nad Metují mají čtyři mandáty, po třech mandátech mají uskupení Lidé pro Město, které tvoří lidovci s nezávislými kandidáty, a také Za Nové Město. Kandidátka nezávislých kandidátů Město pro život a uskupení STAN za Nové Město mají shodně po jednom mandátu.