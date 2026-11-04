Starostou Vrchlabí je opět senátor Jan Sobotka, město vede od roku 1998

Starostou krkonošského Vrchlabí na Trutnovsku se znovu stal Jan Sobotka (sdružení Zvon), který v čele dvanáctitisícového města stojí od roku 1998. Místostarostou zastupitelé v úterý opět zvolili Alfreda Plašila (Volba pro město), novou místostarostkou je Anna Trýznová (Volba pro město). ČTK to dnes řekl Sobotka, který je senátorem za STAN od roku 2018. V letošních říjnových volbách senátorský mandát obhájil v prvním kole.
Sobotkův vítězný Zvon utvořil koalici opět s Volbou pro město, oba subjekty na radnici spolupracují 28 let. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu má Zvon devět mandátů a Volba pro město pět, tedy stejně jako v minulém volebním období. V opozici je se šesti mandáty uskupení Vrchlabí do toho!, které tvoří zástupci lidovců, Zelených, TOP 09 a nezávislých, a ODS se jedním zastupitelem. Jiné strany nekandidovaly.
Dlouholetý místostarosta Vrchlabí Plašil, kterému je letos 70 let, by měl být podle Sobotky ve funkci přibližně půl roku. Po tu dobu by měl mimo jiné pomoci nové místostarostce Trýznové. Následně by měl Plašil zůstat radním a ve funkci místostarosty by jej měl vystřídat radní Jiří Jakubec (Zvon). Z minulé sedmičlenné rady města zůstali v nynějším volebním období jen Sobotka a Plašil, pět radních je nových. Sobotka to označil za generační obměnu vedení města. Zvon má v radě nadále čtyři zástupce a Volba pro město tři.
Zástupci opozičního Vrchlabí do toho! mají předsedy tří výborů zastupitelstva, vedou výbor kontrolní, výbor pro vzdělávání a zaměstnanost a výbor sociální a zdravotní. Předsedou finančního výboru je zastupitel Zvonu.
Z hlavních plánů města pro následující čtyři roky Sobotka jmenoval stavbu divadla, základní umělecké školy a bytového domu. V souhrnu by mělo jít o investice přibližně 450 milionů korun. Investice bude město hradit z našetřených peněz.
Divadlo vznikne přestavbou městského sto let starého objektu bývalého spolkového domu a později biografu. Včetně vybavení vyjde na 250 milionů korun. Bude mít kapacitu 400 míst a prostory bude využívat i nová ZUŠ, která vznikne nákladem 110 milionů korun v sousedství. Stavby divadla a ZUŠ začnou letos a po dokončení budou s nedalekým Kinem Kartonka 1904 a kulturním domem Střelnice tvořit jeden celek kulturního kampusu. Rekonstrukcí bytového domu v ulici Jos. Šíra za předpokládaných 100 milionů korun vznikne 16 městských nájemních bytů, práce by měly začít v roce 2027.