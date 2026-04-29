Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:52
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3 miliardy korun bez DPH.
Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35 Úlibice – Hořice (29. dubna 2026) | foto: David Taneček, ČTK

ŘSD zahájilo stavbu dálnice D35 Úlibice – Hořice. (29. dubna 2026)
ŘSD zahájilo stavbu dálnice D35 Úlibice – Hořice. (29. dubna 2026)
Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...
Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice
Dopravu dálnice odvede především z Ostroměře, která má asi 1 300 obyvatel, a dále z obcí Bílsko, Konecchlumí a Podhorní Újezd.

„Příprava tohoto úseku byla dlouhodobá a provázela ji řada složitých majetkoprávních i povolovacích překážek. Naposledy byla realizace ohrožena nedostatkem financí,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Původně ŘSD plánovalo zahájení stavby na konci loňského roku a uvedení do provozu na konci roku 2028. Zdržení zhruba o čtvrt roku způsobilo opožděné schvalování státního rozpočtu a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na letošní rok.

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35 Úlibice – Hořice (29. dubna 2026)
ŘSD zahájilo stavbu dálnice D35 Úlibice – Hořice. (29. dubna 2026)
ŘSD zahájilo stavbu dálnice D35 Úlibice – Hořice. (29. dubna 2026)
Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35 Úlibice – Hořice (29. dubna 2026)
Přípravu stavby také komplikoval boj firem o vítězství v tendru na záchranný archeologický výzkum.

Součástí stavby mezi Úlibicemi a Hořicemi je 19 mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka u Chomutic a devět protihlukových stěn o celkové délce 2,8 kilometru. Stavbaři současně s dálnicí postaví oboustrannou odpočívku Holovousy.

„Bude mít dohromady 140 parkovacích míst pro nákladní auta, 136 stání pro osobní automobily, také 22 míst pro karavany i záliv pro dvě nadrozměrné soupravy. Odpočívku zprovozníme zároveň s dálničním úsekem,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Na trase D35 mezi Hradcem Králové a Úlibicemi řidiči od loňského 16. prosince jezdí po 12 kilometrů dlouhém úseku mezi Hořicemi a Sadovou. Úsek od Sadové po mimoúrovňovou křižovatkou Plotiště u Hradce Králové o délce 6,3 kilometru by se řidičům měl otevřít letos v prosinci.

Dálnici D35 v hradeckém kraji zakončí dálniční obchvat Úlibic na Jičínsku. Pro jeho stavbu nyní ŘSD hledá firmu, se zahájením prací počítá letos.

ŘSD v Královéhradeckém kraji dále staví dva úseky na dálnici D11, a to mezi Jaroměří a Trutnovem a Trutnovem a státní hranicí s Polskem o celkové délce 41 kilometrů. Hotové by měly být v letech 2029 a 2028.

Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Další úseky ŘSD nyní staví. Po dokončení bude D35 severní alternativou k přetížené dálnici D1.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Otevírací doba obchodů na květnové svátky není stejná. Jak nakoupíte na Svátek práce 1. května 2026

Studenty, kteří se pomalu vrací do kampusu Univerzity Hradec Králové, vítají...

V květnu si užijeme hned dva prodloužené víkendy, oba májové volné dny totiž letos připadají na pátek. Na některé státní svátky mají obchodníci podle zákona povinnost své provozovny zavřít. Kterých...

29. dubna 2026  14:14

Evakuace a zásah policie. Muž v Jablonci vyhrožuje napadením, může být ozbrojený

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje...

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje fyzickým napadením. Podle sdělení policie může být ozbrojen. Na místě jsou i další záchranářské složky. Probíhá evakuace...

29. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  14:12

Ostravská galerie Plato slaví 10 let, chystá výstavu a přespání v zahradě

ilustrační snímek

Ostravská městská galerie současného umění Plato oslaví desáté výročí existence výstavou Půda a přátelé. Expozice představí díla tří desítek umělců z Česka a...

29. dubna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Galerie Benedikta Rejta v Lounech připravuje výstavu děl v ulicích města

ilustrační snímek

Galerie Benedikta Rejta v Lounech (GBR) připravuje výstavu ArtDvorky, která představí práce návštěvníků a členů ArtClubů v ulicích města. Práci místních...

29. dubna 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Šafaříkova ul., Praha 2

Šafaříkova ul., Praha 2

Padající listí krásně odbarvuje chodník v Šafaříkově ulici na Praze 2

vydáno 29. dubna 2026  13:56

Včera deník Metro informoval, že ve středu s cestujícími společně oslaví 1.máj-lásky čas a to prostřednictvím PID zastávky Anděl v ulici Nádražní v Praze 5 označené jako Zamilovaná, což se dnes také...

vydáno 29. dubna 2026  13:54

Díky akčním letákům ušetří Češi stovky až tisíce korun měsíčně za nákupy

29. dubna 2026  13:54

Zamilovaná zastávka na Andělu lákala davy, lidé tu psali vzkazy

Zamilovaná zastávka Anděl (29. dubna 2026)

Pražská integrovaná doprava ve středu proměnila tramvajovou zastávku na Andělu v „Zamilovanou“. Cestující tu mohli zanechat vzkaz a za odměnu dostali drobný dárek. Akce přilákala stovky lidí a podle...

29. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Dopravní omezení u Dobroměřic, řidiče čeká kyvadlový provoz a objízdné trasy

29. dubna 2026  13:52

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3...

29. dubna 2026  13:52

Dělníka přimáčkl těžký stroj, vážně zraněného jej transportoval vrtulník

Záchranáři a hasiči připravují k transportu dvaačtyřicetiletého muže, kterého v...

Dvaačtyřicetiletý dělník utrpěl v úterý v třinecké průmyslové zóně těžká zranění v horní polovině těla. Po přimáčknutí robustním strojem ho záchranáři uvedli do umělého spánku a letecky...

29. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  13:50

V Benešově zavalila dělníka až po krk zemina, je v kritickém stavu

ilustrační snímek

V Benešově dnes dopoledne zavalila dělníka ve výkopu zemina, zůstal uvězněn až po krk. Vyprostili ho hasiči, vrtulník ho v kritickém stavu přepravil do jednoho...

29. dubna 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

