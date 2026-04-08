Zahájení stavby na úseku z Jaroměře do Trutnova je klíčovým milníkem v budování východočeské dálnice. Nyní po ní řidiči dojedou z Prahy do Jaroměře. Staví se i navazující úsek z Trutnova na hranice s Polskem. Tamní dálnice S3 je dokončená už od roku 2024.
„Když polská strana začala stavět S3 k českému území, my jsme se nacházeli ještě ve fázi EIA, řízení o vlivu na životní prostředí. Dívat se z de facto hotové polské dálnice na českou kukuřici nebylo jednoduché. Procházeli jsme tu složitým územním řízením, skončili jsme i u soudu. Pro mě je toto historický okamžik,“ přiznal při slavnostním zahájení prací u Jaroměře generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Radek Mátl.
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) je D11 klíčovou tepnou nejen pro Česko a Polsko, ale i pro celou Evropu. Je totiž zahrnutá do hlavní evropské koridorové sítě.
„Myslím, že prospěje nejen obyvatelům Polska a Česka, ale všem obyvatelům Evropy. Toto bude tranzitní, páteřní dálnice. Pomůže i byznysu, protože s Polskem jsme doposud měli jen jedno smysluplné dálniční napojení, přitom máme spolu nejdelší hranici. Bylo na čase to napravit,“ řekl Bednárik.
Blížící se dostavbu D11 vítá i polský ministr infrastruktury Dariusz Klimczak: „Jsme rádi, že už vznikne. Bude přínosná nejen pro turistický ruch, ale i pro podnikatele. Zvýší také úroveň bezpečnosti, protože část provozu z okresních silnic bude převedena na dálnici.“
Úsek z Jaroměře do Trutnova měří 19,6 kilometru, vznikne na něm 780 metrů dlouhý tunel pod Kamenným vrchem u obce Výšinka a 24 mostů o celkové délce 2,5 kilometru.
Zakázku za 9,09 miliardy korun bez daně postaví sdružení Eurovia CS, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice. Součástí stavby jsou také mimoúrovňové křižovatky Choustníkovo Hradiště a Kocbeře, po nichž se bude sjíždět do Dvora Králové nad Labem.
„Věříme, že na této stavbě bude minimum geotechnických překvapení a že geopolitická situace nám situaci nezkomplikuje. Postavit takové významné inženýrské dílo není úplně jednoduché, ale budeme dělat maximum pro to, abychom místní co nejméně omezovali. Coby Pražák se těším, že cesta z Prahy do Krkonoš se zkrátí asi o 25 minut,“ uvedl generální ředitel skupiny VINCI Construction CS Martin Borovka.
Průtahy pomohly archeologům
Zhotovitel převzal staveniště už 1. dubna a dosud prováděl zejména přípravné práce. Oproti původním plánům jde o značné zdržení, které způsobily průtahy v soutěži, potíže s tendrem na archeologické práce i neschválení státního rozpočtu. Původně se plánovalo, že práce začnou ještě v loňském roce a potrvají do roku 2028. Nyní už ŘSD očekává zprovoznění stavby až v září roce 2029.
|
„Kvůli čekání na rozpočet jsme se dostali do zpoždění zhruba čtyř měsíců. Protože šlo o zimní období, očekávám, že na konci bude zpoždění kratší,“ popsal Mátl.
ŘSD zakázku na zhotovitele dálnice z Jaroměře do Trutnova vypsalo už v prosinci 2024, ale kvůli dotazům uchazečů se řízení o téměř 5 měsíců protáhlo a silničáři vybrali vítěze až loni v září. Mezitím paralelně řešili potíže s výběrem archeologů.
Neúspěšné sdružení v čele s Univerzitou Hradec Králové napadlo průběh tendru. ŘSD ho nakonec kvůli narůstajícímu zpoždění plánovaného harmonogramu zrušilo a zakázku na záchranný archeologický průzkum zadalo po třetinách prostřednictvím takzvaných dynamických nákupů.
|
Další zdržení způsobilo neschválení státního rozpočtu, na který je navázaný rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. ŘSD kvůli tomu odmítalo podepsat smlouvu se zhotovitelem s tím, že nemá zajištěné financování stavby. K podpisu smlouvy došlo až 20. března.
Průtahy nicméně pomohly archeologům, kteří měli více klidu na práci. S průzkumy začali v září. Kvůli průtahům s jejich výběrem se plánovalo, že průzkumy se uskuteční nejdříve na těch místech, kde mají být stavební práce nejnáročnější. Část archeologie pak měla probíhat současně se samotnou stavbou.
„Archeologické práce se nakonec díky odložení stavby stihly v plném rozsahu ještě před nástupem stavbařů. Skončily v březnu. Už bude probíhat jen dohled při stavbě některých přeložek sousedních komunikací,“ sdělila vedoucí úseku výstavby D11 Zuzana Urbancová z ŘSD.
Archeologové v trase budoucí dálnice objevili třeba hromadný hrob vojáků, kteří bojovali v roce 1745 v bitvě u Žďáru. Našli také tři hromadné hroby z prusko-rakouské války roku 1866. Ostatky více než 40 vojáků souvisí s bitvou u Nového Rokytníku.
|
19. září 2025
Nyní zahájený úsek z Jaroměře do Trutnova je poslední chybějící částí D11. Dálnice z Prahy přes Hradec Králové do Polska se začala stavět v roce 1978 a první úsek do Bříství byl zprovozněný v roce 1984.
Dálnice se v roce 1990 na dlouho zasekla u Poděbrad a v roce 2005 také u Chlumce nad Cidlinou, kde musely kvůli nedokončenému napojení Hradce Králové dlouhé roky sjíždět kamiony, i když pro osobní dopravu fungovaly provizorní sjezdy u Libišan a později u Praskačky.
Až do Hradce Králové došla dálnice v roce 2017 a o čtyři roky později stavbaři dokončili další dva úseky D11 až do Jaroměře.
Předloni začala stavba úseku z Trutnova ke státní hranici s Polskem. Hotový má být v roce 2028. Práce tam zkomplikoval nález radioaktivního popílku z nedaleké elektrárny v Poříčí. Stavbaři kvůli jeho přesunu zaměnili pořadí stavby tunelů. Podle Mátla to způsobí jen minimální zdržení. Popílek je zatím přesunutý v sousedství stavby.
„Dali jsme ho vedle, aby halda nebránila výstavbě dálnice. Ještě budeme řešit, jak s ním nakonec naložíme. Na to máme ještě čas,“ řekl Mátl.