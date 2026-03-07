Stavba D11 u polské hranice má skluz, úsek u Královce otevřou na podzim

Tomáš Plecháč
  8:12aktualizováno  8:12
Půl roku zbývá do zprovoznění koncového úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a polskými hranicemi. První se otevře tříkilometrový úsek v Královci, který se v Lubawce napojí na už hotovou rychlostní silnici S3. Podle původních plánů se po něm měli řidiči svézt za několik týdnů, avšak problémy s dosedáním zeminy u mostů oddálily otevření na podzim.
Budování dálničního mostu v Poříčí v Trutnově (11. února 2026)

Budování dálničního mostu v Poříčí v Trutnově (11. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Budování dálničního mostu v Poříčí v Trutnově (11. února 2026)
Stavba D11 u Královce (11. února 2026)
Stavba úseku dálnice D11 Trutnov – Královec, na snímku je Zlatá Olešnice. (11....
Stavba úseku dálnice D11 Trutnov – Královec, na snímku je Zlatá Olešnice. (11....
29 fotografií

Královec má to nejhorší nejspíš za sebou. Loňský podzim, kdy obec zaplavilo bláto ze stavby, by se už neměl opakovat. Stavba v Královci začala na podzim 2024.

„Dokončujeme hrubé zemní práce, zejména násypy a těžbu zářezů včetně jejich ochrany. Na konci loňského roku jsme zahájili práce na budoucím odvodnění dálnice,“ popsal Michal Jurman, tiskový mluvčí společnosti MI Roads, která je lídrem konsorcia firem stavějících D11.

Budování dálničního mostu v Poříčí v Trutnově (11. února 2026)
Budování dálničního mostu v Poříčí v Trutnově (11. února 2026)
Stavba D11 u Královce (11. února 2026)
Stavba úseku dálnice D11 Trutnov – Královec, na snímku je Zlatá Olešnice. (11. února 2026)
29 fotografií

Loni se také začalo pracovat na všech šesti mostech v této části dálnice, letos se dělníci zaměří na nosné konstrukce. „Na jaře počítáme se zahájením prací na konstrukčních vozovkových vrstvách a s realizací tří protihlukových stěn. Dále dojde na práce na přeložkách komunikací a elektro objektech,“ naznačil mluvčí.

Pomalejší stabilizace podloží

Stavba loni nabrala zpoždění, otevřít tříkilometrový úsek D11 se sjezdem v Královci se proto na jaře, jak bylo původně v plánu, nestihne. Zhotovitele zbrzdily práce na násypech mostů.

„Oproti projektové dokumentaci bylo potřeba více času na dosednutí zeminy. Pomalejší stabilizace podloží nám neumožnila provádět navazující práce v původně plánovaných termínech,“ vysvětlil Michal Jurman. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) posunulo otevření královeckého úseku na podzim.

Omšelé domy, „sklepy“ s alkoholem. Královec doufá, že ho dálnice pozvedne

Královec dokončení této části D11 už netrpělivě vyhlíží. Obec s necelými dvěma stovkami obyvatel je půldruhého roku stavbou a pohybem těžké techniky obtěžována. Podle starosty Tibora Terbáka (nestraník) má to nejhorší za sebou. Kritický byl hlavně podzim, kdy silnice, zahrady a fasády soustavně znečišťoval materiál ze stavby.

„V létě bylo hodně prachu, na podzim jsme tu měli opravdu hodně bláta. Bylo to tragické, lidi ho měli na zahradách i domech. Letos se budou dělat štěrky a asfalty, už by to snad mělo být dobré,“ sdělil svou naději starosta.

Provizorní sjezd na silnici I. třídy vznikne u železničního přejezdu směrem na Bernartice. Odklonění tranzitní dopravy z Polska, která už nepovede přes centrum Královce, by obci mělo výrazně ulevit.

„Těžko říct, jak to zatíží silnici do Trutnova. Jsou tam radary, jezdí se tam pomalu a je otázka, jestli to nebude zašpuntované,“ naznačil Tibor Terbák.

Polská rychlostní silnice S3, na kterou se D11 v Královci napojí, je kompletně hotová od loňského podzimu, kdy se otevřel závěrečný úsek na baltském pobřeží. Poslední příhraniční úsek S3 z Bolkówa do Kamienné Góry se dvěma tunely byl hotov v červenci 2024. Expresní silnice tak řidiče z Lubawky na hranicích s Českou republikou dovede přímo k Baltskému moři.

Od hranice po Trutnov v roce 2028

Stavaři pracují v celé délce vznikající dálnice od hranic k Trutnovu. Na konci ledna se pustili do ražby prvního ze dvou tunelů. Dvoutubusový tunel Opevnění, dlouhý 492 metrů, povede z trutnovské části Debrné směrem na Zlatou Olešnici. Technika pracuje 24 hodin denně včetně víkendů. Zhotovitel na ražbu nasadil 120 dělníků.

22. ledna 2026

Stavba 21 kilometrů dlouhého úseku D11 začala v říjnu 2024. Tendr vyhrálo sdružení firem MI Roads, Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt s nabídkou 11,7 miliardy korun bez daně.

Kromě dvou tunelů budou na trase tři mimoúrovňové křižovatky, 28 mostů a deset protihlukových stěn. Na stavbě v plné sezoně pracuje tisíc dělníků, techniků a strojníků. Řidiči se po nové dálnici projedou v roce 2028.

Před zahájením je poslední úsek

Na jaře má začít stavba posledního zbývajícího úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. Téměř hotový je archeologický průzkum. Soutěž vyhrálo sdružení firem Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice s cenou 9,1 miliardy korun. Stavba bezmála dvacetikilometrové dálnice měla odstartovat už na konci loňského roku, avšak kvůli neschválenému státnímu rozpočtu ŘSD nepodepsalo s konsorciem smlouvu.

Cenný objev. V trase budoucí D11 našli hromadný hrob vojáků z bitvy roku 1745

Situaci se podařilo v lednu odblokovat, vláda schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Počítá s částkou přes 81 miliard korun.

„Vládou schválený rozpočet SFDI nám umožní zahájit prakticky všechny stavby, které máme aktuálně připravené na tento rok do realizace,“ potvrdil ředitel ŘSD Radek Mátl.

