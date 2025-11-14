Dálnici D35 u Hořic otevřou v prosinci, zatím bez poplatku. Na D11 ji napojí za rok

Tomáš Hejtmánek
  12:22
Už v polovině prosince se řidičům otevře téměř 12kilometrový úsek D35 kolem Hořic na Jičínsku. Na dálnici najedou auta ze směru od Hradce Králové před obcí Sadová a sjíždět budou u Hořic. Do roka mají stavbaři dálnici prodloužit až na hranici krajského města, kde se napojí na D11.

Stavba dálnice u Hořic začala v listopadu 2023. O rok později se rozjely práce i na navazujícím úseku u Sadové. Stavbaři nyní poblíž Hořic dokončují práce na tělesu dálnice, hlavně instalaci svodidel, terénní úpravy a chystají se osadit dopravní značení.

„Ve čtvrtek jsme položili poslední tunu asfaltu na obrusné vrstvě. Pracujeme na svodidlech, na svislém a vodorovném dopravním značení a dokončujeme práce na protihlukových stěnách a na objektech odvodnění,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí Ivo Frank ze společnosti Eurovia CS.

Spuštění provozu na dálnici u Hořic se plánuje na 16. prosince. Silničáři jsou proto v kontaktu s úřady, které mají povolit předčasné užívání stavby.

„Probíhá zaměření a technické prohlídky jednotlivých stavebních objektů, aby vše bylo bez vad a nedodělků bránících zprovoznění. Připravují se také dokumentace skutečného provedení stavby. Termín zprovoznění určitě stihneme,“ potvrdila správkyně stavby Pavla Černá z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Povolená rychlost bude standardních 130 km/h

Na novém úseku se bude jezdit zatím bez poplatku, povolená rychlost bude standardních 130 kilometrů za hodinu.

Nově zprovozněná část dálnice zahrnuje kromě úseku Hořice – Sadová také první etapu úseku Sadová – Plotiště nad Labem, kde se bude na dálnici najíždět. Ten začali stavbaři budovat teprve před rokem a ještě před několika měsíci vedla v trase dálnice přeložka silnice I/35, aby stavbaři mohli budovat mimoúrovňovou křižovatku s dvěma kruhovými objezdy a mostem přes dálnici.

V září na ně silničáři převedli provoz hlavního tahu z Hradce Králové na Liberec. Pak museli přeložku zrušit a nyní v místě finišují se stavbou tělesa dálnice.

„Asfaltové vrstvy se v tomto místě teprve budou pokládat, ale zbytek (etapy) už je připravený. I tato část by se měla do zprovoznění stihnout dokončit. Jsme v kontaktu s úřady kvůli povolení provozu,“ doplnila Černá.

Úsek D35 z Hořic do Sadové buduje za 2,44 miliardy korun bez daně sdružení firem Eurovia CS, M-Silnice a Stavby mostů. Měří 10,45 kilometru a je na něm 14 mostů včetně 350 metrů dlouhé estakády kolem Hořic. Stavba zahrnuje také mimoúrovňovou křižovatku Hořice a téměř 5 kilometrů protihlukových stěn.

Úsek napojí jičínskou část D35 na dálnici D11

Po zprovoznění dálnice čekají stavbaře ještě přeložky polních cest podél autostrády, rekultivace dočasných záborů či zrušených komunikací a náhradní výsadba. „Tyto práce máme v plánu příští rok,“ uvedl Frank.

Navazující úsek ze Sadové do Plotišť u Hradce Králové staví za 1,63 miliardy sdružení MI Rouads, Doprastav a Duna Aszfalt. První část v délce 1,3 kilometru se otevře již nyní, zbývajících 6,3 kilometru má jít do provozu v prosinci 2026. Úsek napojí v Plotištích jičínskou část D35 na dálnici D11.

„Práce ve zbytku tohoto úseku probíhají podle plánu a na konci příštího roku by měl být zprovozněný,“ ujistila Pavla Černá.

V brzké době se mají rozjet práce i na další části dálnice D35 z Hořic do Úlibic u Jičína. Zakázku za 4,33 miliardy korun bez daně vyhrálo v říjnu sdružení firem Strabag SIS a Firesta-Fišer. Stavba má mít 16,3 kilometru a hotová má být v roce 2028. Nyní v úseku probíhají archeologické práce. Zahájení se plánovalo v prosinci, ale termín zatím není potvrzený.

„Stavba je připravená, dokončuje se archeologický průzkum, ale čekáme se zahájením, až budeme mít potvrzeno finanční krytí,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem...

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...

14. listopadu 2025  12:42

Hudba na huti s JazzBakers

Nový Bor

Podzimní večer plný dobré hudby a příjemné atmosféry veze do Nového Boru hudební skupina JazzBakers z České Lípy.

14. listopadu 2025  12:40

