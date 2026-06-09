Hradec špatně posoudil nabídky na stavbu náměstí, antimonopolní úřad zakázku zrušil

Autor: the, ČTK
  13:43
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Antimonopolní úřad zrušil zakázku na stavbu nového náměstí v areálu Gayerových kasáren v Hradci Králové. Dal za pravdu neúspěšnému sdružení, které nabídlo o desítky milionů korun nižší cenu, avšak kvůli neuznaným zkušenostem stavbyvedoucích v soutěži neuspělo. Podle úřadu Hradec chyboval ve vyhodnocení zkušeností i v definici pojmu intravilán. Město si nechá vypracovat právní analýzu. Firmy však radnici vyzvaly, aby zadání zakázky dál neprodlužovala.
Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.

Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí. | foto: vizualizace: architekti chmelík & partneři

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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil výběr sdružení firem Gardenline a BAK stavební společnost, protože město podle něj postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Radnice také nesmí do pravomocného skončení správního řízení uzavřít smlouvu na stavbu náměstí.

Vítězné firmy nabídly práce za 138 milionů korun, vyřazené sdružení Stako a Smola HK bylo o 46 milionů levnější. Tendr proto již loni na podzim napadlo.

Úřad se případem zabýval podruhé. Napoprvé podnět stěžovatelů odmítl, ale předseda ÚOHS Petr Mlsna v dubnu v rozkladovém řízení věc vrátil k novému projednání. V něm byli úředníci vázaní právním názorem předsedy. Radnice nyní může proti rozhodnutí podat rozklad. Podle sdružení Stako a Smola HK by však město mělo soutěž obratem znovu vyhodnotit, aby se zadání zakázky dál neprodlužovalo.

„Podání rozkladu ze strany zadavatele by zcela postrádalo věcný smysl, neboť v otázce hodnocení zkušeností stavbyvedoucích, která je pro posouzení celé věci klíčová, již předseda ÚOHS ve svém předchozím rozhodnutí jednoznačně přisvědčil argumentaci sdružení. Případný rozklad by tak mohl vést toliko k dalšímu prodlužování zadávacího řízení a oddálení realizace veřejné zakázky,“ uvedl právní zástupce neúspěšného sdružení Adam Kulda.

Radnice si k rozhodnutí nechá vypracovat právní analýzu. Teprve poté chce vedení města navrhnout, jak dál postupovat.

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„Považujeme za důležité, aby další postup města vycházel z pečlivé právní analýzy a nebyl činěn ukvapeně pod dojmem prvotních reakcí,“ uvedla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Opačný názor má však radní a volební lídr koaliční ODS Martin Soukup. Podle něj je analýza jen hra na zdrženou. Město by mělo podle Soukupa postupovat podle výroku ÚOHS.

„Svolat neprodleně hodnoticí komisi, přidělit nezákonně nepřidělené body znevýhodněnému uchazeči, znovu vyhodnotit a určit vítěze tendru,“ uvedl na svém Facebooku Soukup s upozorněním, že na projektu zavisejí také dotace pro související projekty kraje a muzea ve výši asi 38 milionů korun.

Hradec Králové vypsal tendr na stavbu náměstí v areálu Gayerových kasáren loni v květnu. Firmy Stako a Smola HK s výběrem, hodnocením a podmínkami tendru od počátku nesouhlasí. Zadavatel jim neuznal zkušenosti stavbyvedoucích a vítěznému sdružení naopak započítal referenční zakázky, aniž by podle ÚOHS předem definoval pojem intravilán.

„Vycházel (zadavatel) z rozšiřujícího výkladu pojmu intravilán, který nebyl v zadávací dokumentaci předem vymezen a je odlišný od jeho legální definice, čímž porušil zásadu transparentnosti, neboť dodavatelé nemohli předem předvídat způsob výkladu tohoto pojmu,“ stojí v rozhodnutí úřadu.

30. března 2025

Stěžovatelé už dříve vyjádřili přesvědčení, že po případném novém vyhodnocení nabídek a započítání bodů za zkušenosti stavbyvedoucích zakázku získají. Kritérium zkušeností stavbyvedoucích mělo váhu 40 procent, cena 60 procent.

„Sdružení současně setrvává na názoru, že předložená nabídková cena, představuje cenu odborně podloženou, reálnou a odpovídající rozsahu i náročnosti předmětných stavebních prací. Za její správností a realizovatelností plně stojí,“ uvedl Kulda.

Podle původního záměru radnice měla stavba náměstí začít na počátku letošního roku, hotová by měla být v roce 2027. Na stavbu má město evropskou dotaci téměř 32 milionů korun z programu IROP.

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Stavbou náměstí radnice naváže na rekonstrukce Gayerových a Vrbenského kasáren pro potřeby Muzea východních Čech v Hradci Králové, které v letech 2021 a 2025 dokončil Královéhradecký kraj za celkem 700 milionů korun. Přeměnou by měl vzniknout prostor pro volný čas, setkávání a odpočinek obyvatel města. Dosud slouží prostor mezi kasárenskými budovami jako parkoviště.

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