Stavbu náměstí v Hradci nejspíš opět napadnou firmy levnější o 46 milionů

Petr Záleský
  9:12aktualizováno  9:12
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Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.

Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí. | foto: vizualizace: architekti chmelík & partneři

Mezi Gayerovými a Vrbenského kasárny vznikne prostor pro volný čas.
V hradeckých Gayerových kasárnách zatím parkují auta. (19. února 2025)
Revitalizace veřejného prostranství v areálu Vrbenského a Gayerových kasáren v...
Revitalizace veřejného prostranství v areálu Vrbenského a Gayerových kasáren v...
19 fotografií
V začarovaný kruh se mění tendr na stavbu úplně nového náměstí v Gayerových kasárnách v Hradci Králové. S největší pravděpodobností se už podruhé vrátí před Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zastupitelé totiž schválili zadání zakázky sdružení firem Gardenline a BAK stavební společnost za cenu 138,1 milionu korun.

Zastupitelé nedávno potvrdili rozhodnutí hodnoticí komise, podle níž firma Stako a Smola HK skončila druhá s nabídkovou cenou nižší o 46 milionů korun.

Společnost, jež nabídla 92,1 milionu korun, už obdržela rozhodnutí o výběru dodavatele.

Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.
Mezi Gayerovými a Vrbenského kasárny vznikne prostor pro volný čas.
V hradeckých Gayerových kasárnách zatím parkují auta. (19. února 2025)
Revitalizace veřejného prostranství v areálu Vrbenského a Gayerových kasáren v Hradci Králové
19 fotografií

„Určitě budeme podávat námitku vedení města. Jsme přesvědčení, že město postupovalo v rozporu s rozhodnutím ÚOHS, protože na základě podobných a za nás naprosto vykonstruovaných důvodů neuznává naše reference. V této fázi je velmi pravděpodobné, že se celá věc opět vrátí na ÚOHS, protože město nerespektovalo jeho rozhodnutí. A pokud jej nerespektovalo už v této fázi, nedokážeme si představit, že by jej respektovali po naší námitce,“ řekl Adam Kulda, právní zástupce uchazeče společnosti Stako a Smola HK.

„V žádném případě nesouhlasím“

K novému tendru město donutil ÚOHS. Jenže hodnocení znamenalo pouze změnu bodového skóre nabídek a nikoli jejich pořadí. Vítěz si připočítal 80,04 bodu, sdružení Stako a Smola HK 70 bodů a třetí uchazeč, který nabídl cenu 139 milionů, dostal 39,78 bodu.

Přepočítání bodů pořadí nezměnilo, zakázku na náměstí znovu vyhrála dražší nabídka

Hodnoticí komise podle druhé firmy ani napodruhé nezapočítala body za zkušenosti stavbyvedoucích, tedy reference. Pro zadání zakázky hlasovalo 20 koaličních zastupitelů, tři se zdrželi, nehlasoval celý klub hnutí ANO ani Martin Soukup, radní a současně kandidát ODS na místo primátora v říjnových komunálních volbách.

„Je nám navrhováno odsouhlasit návrh s cenou asi 138 milionů korun. Přitom máme k dispozici seriózní nabídku, která by ušetřila městskému rozpočtu částku odpovídající příspěvku města na dětský rehabilitační stacionář po dobu pěti let nebo příspěvku na činnost dobrovolných hasičů na deset roků. S navrhovanou cenou za těchto podmínek nemohu v žádném případě souhlasit,“ napsal v prohlášení Martin Soukup.

Varoval před policejním vyhodnocením jako trestný čin pletichy proti veřejné soutěži a soudem:

„Je téměř jisté, že se v případě schválení předloženého návrhu bude neúspěšný uchazeč bránit u ÚOHS, případně soudní cestou. Pokud by i tentokrát město neuspělo, mám oprávněný pocit, že bychom se mohli dostat do podobného problému. Každý může udělat chybu, ale opakovaná chyba v takovéto situaci chtě nechtě zavání nekalým úmyslem.“

„Nevím, proč hlasujeme“

Zastupitelé každopádně stáli před obtížným rozhodnutím. A nejen kvůli značnému cenovému rozdílu. Podle právničky města z oddělení veřejných zakázek Pavly Kubátové je však postoj zastupitelstva závislý na červencovém novém hodnocení sedmičlenné komise, ve které zasedali i zástupci opozice.

30. března 2025

„Nevím, podle čeho by zastupitelstvo mělo nyní postupovat jinak, když jím jmenovaná komise rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídka je od společnost Gardenline. Co se stane? Těžko říct. Pravděpodobně skončíme na ÚOHS. Máme indicie od potenciálně vybraného zhotovitele, že pokud nebude rozhodnuto o jeho výběru, podá návrh na ÚOHS, protože nepostupujeme v souladu se zákonem a nebylo by respektováno rozhodnutí hodnoticí komise. Jestli bude požadovat náhradu škody jeden nebo druhý účastník, těžko předjímat,“ míní právnička.

„Nevím, proč hlasujeme, když to v každém případě skončí u ÚOHS,“ podotkl zastupitel Pavel Marek (ANO).

Co bude s dotací?

Další diskusi ukončila primátorka Pavlína Springerová (HDK), jež upozornila na „potenciální riziko pro zastupitele nehlasující pro návrh anebo zdržující se“.

„Potom jde i o právní vakuum,“ řekla primátorka. K mikrofonu se už nedostal právní zástupce firmy Stako a Smola HK Adam Kulda.

„Paní primátorka s námi komunikovat ani nechce. Na zastupitelstvu jsem došel až před ni a žádal o vystoupení. Ona to vnímala, a přesto diskusi ukončila. Myslím si tedy, že o naše vyjádření ani nestojí,“ uvedl Kulda.

Před velkými problémy, pokud by nebyla vybrána firma na proměnu parkoviště uvnitř Gayerových kasáren, varoval zastupitele ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.

Hradecké muzeum se stěhuje do Gayerových kasáren opravených za 310 milionů

„Kraj v areálu Gayerových kasáren proinvestoval 840 milionů korun. Zbývá už jen doplnit realizaci toho, k čemu se zavázalo město, tedy revitalizaci parteru. Nám je úplně jedno, jestli to dostane jedna firma nebo druhá. Pokud by vybraná nebyla, může to vést k opravdu vážnému poškození zájmů kraje, jeho investic i Muzea východních Čech. Může nám hrozit vratka dotací a celá řada dalších problémů. Nemluvě o tom, že jako Hradec Králové budeme před hradubickou aglomerací za blbce,“ vypočítal rizika Petr Grulich.

Město před průtahy věřilo, že parkoviště by se mohlo měnit už na počátku letošního roku a být hotovo v roce 2027. S projektem je také svázána evropská dotace kolem 32 milionů korun.

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