Stavba nového centra Špindlerova Mlýna v Krkonoších by mohla začít v roce 2029

Stavba nového centra největšího krkonošského střediska Špindlerův Mlýn by v případě příznivých podmínek mohla začít v roce 2029. Trvat by mohla dva až tři roky. Nyní vrcholí mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž na nové centrum, kterou vyhlásila developerská společnost Penta Real Estate ve spolupráci s městem Špindlerův Mlýn. Dnes odpoledne Penta ve středisku uspořádala venkovní prezentaci návrhů tří finalistů soutěže. Seznámit se s nimi a diskutovat o nich s autory přišlo kolem 500 lidí. ČTK to řekl mluvčí firmy Tomáš Weiss.
"Výsledek soutěže bude podkladem pro další jednání města a investora o budoucí podobě území, zejména o výsledném rozsahu zástavby, funkční náplni a případných úpravách územního plánu. Pokud budou další přípravy a navazující jednání probíhat podle plánu, výstavba nového centra by mohla začít v roce 2029," uvedl Weiss.
Do finále tříkolové architektonicko-urbanistické soutěže postoupily tři týmy, české ateliéry ADR, OV Architekti a slovenské studio Sadovsky & Architects. Své návrhy již architekti dopracovali. Finální workshop poroty s architekty je naplánovaný na 19. června.
"Z celkem 33 přihlášených týmů máme finálovou trojici a každý z návrhů nabízí jiný pohled na to, jak by mohlo vypadat nové centrum města na levém břehu Labe. Všechny ale mají urbanistickou i architektonickou kvalitu potřebnou k tomu, aby vytvořily reprezentativní centrum Špindlerova Mlýna pro další generace," uvedl předseda poroty, v Londýně působící architekt a urbanista Igor Marko. Porota podle něj bude brát v úvahu i připomínky a podněty obyvatel Špindlerova Mlýna. Město má asi 1100 stálých obyvatel.
Společným jmenovatelem všech návrhů je podle Penty centrum střediska s velkorysým náměstím, návštěvnickým centrem, novými obchody a službami pro místní obyvatele i návštěvníky. Záměrem je i úprava dopravy včetně přeložky cesty za budovu pošty. "Právě přesunutím komunikace za poštu chceme získat prostor pro nové centrální náměstí," uvedl výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil. Podle starosty Martina Jandury (Špindlerův Mlýn - město s vizí) je důležité, že se místní mohou do rozhodování o podobě centra zapojit.
Dříve zaznívaly obavy, že plány developera nebudou pro místní obyvatele příznivé. Někteří místní se obávají toho, aby nevznikly prázdné investiční byty, které nebudou trvale obývané.
V území je šest vlastníků budov a pozemků, významnou část parcel v centru vlastní Penta Real Estate. Město vlastní téměř poloviční podíl pozemků, má tam i několik budov.