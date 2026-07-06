Stavbu bytů v hradeckém kraji táhnou soukromníci, Hradec chystá bytové družstvo

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji byla v uplynulých čtyřech letech především na developerech a soukromých investorech. Města se snažila připravovat parcely pro budoucí výstavbu. Například Jičín nyní prodává pozemky zhruba pro 200 bytů v areálu bývalých kasáren. Hradec Králové si větší bytovou výstavbu slibuje od letos přijatého nového územního plánu, v takzvané Severní zóně by mohlo vzniknout 1200 bytů. Krajské město také začalo s podporou družstevní výstavby, zjistila ČTK na radnicích.

V končícím volebním období krajské město do svého bytového fondu zařadilo 11 bytů, které pořídilo rekonstrukcí domu na Pražské třídě za 26 milionů korun. Jejich nájemníky se stali zaměstnanci městských organizací. Dále město koupilo dva byty ve starší zástavbě pro umístění lidí ohrožených ztrátou bydlení, dalo za ně 8,8 milionu korun. Největší brzdou při pořizování bytů je podle radnice jejich vysoká cena. "I při nákupu starších bytů je cena minimálně 75.000 korun za metr čtvereční," uvedla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.

O nedostatku bytů pro mladé rodiny svědčí i velký zájem o takzvané startovací byty, které hradecká radnice přiděluje losováním. Při posledním losování v březnu se o necelých 60 bytů přihlásilo 360 lidí. Byt může nájemník užívat nejvýše tři roky, pak ho radnice zařadí opět do losování.

Snazší cestu k pořízení bytu hradecká radnice vidí v podpoře družstevního bydlení. Letos v červnu zastupitelé schválili založení Bytového družstva Koželužna, které bude stavět dům s 90 byty. Ceny družstevních bytů by podle mínění radnice měly být asi o 25 procent nižší než v klasickém developerském projektu, "Družstevní bydlení může brzy být pro mnoho lidí nejjednodušší cestou k vlastnímu bytu. Dostupnost spočívá hlavně v tom, že si nemusíte vzít hypotéku, protože úvěr zajišťuje družstvo," uvedl náměstek primátorky pro majetek Pavel Vrbický (Piráti).

Bez výsledku dopadl záměr radnice pořídit do pronájmu soukromé byty, které by město dál podnajímalo lidem v bytové nouzi. "Ze strany vlastníků bytů není zájem. Aktuálně v soukromé sféře je převis poptávky po nájmech, vlastníci bytů si na volném trhu zajistí vyšší nájemné než v případě uzavřeného dlouhodobě garantovaného nájmu ze strany města," uvedla mluvčí.

Letos Hradec Králové zahájil více než půlmiliardovou rekonstrukci domu Harmonie I se 403 byty pro seniory. Jde o největší jednorázovou investici města do bydlení v jeho novodobé historii. Stavba po etapách potrvá do poloviny roku 2029. První nájemníci se do opravených bytů budou stěhovat koncem července. Harmonie I tvoří přibližně 30 procent městského bytového fondu Hradce Králové, který čítá asi 1420 bytů.

Jičín letos završuje patnáctiletý proces využití atraktivního desetihektarového areálu kasáren nedaleko centra města. Lokalitu město nákladem 274 milionů korun zasíťovalo, vzniknout by v ní mělo asi 200 bytů v rodinných a bytových domech. Prvních 24 parcel pro rodinné domy již našlo prostřednictvím výběrového řízení a dražeb majitele. Ceny parcel byly na Jičín výrazně nadprůměrné a začínaly na 6560 korunách za metr čtvereční. Další dražby parcel budou v září.

Masivní bytová výstavba se očekává v devítitisícových Hořicích na Jičínsku, do kterých od konce loňského roku vede dálnice D35. Ve výstavbě či v plánech developerů a radnice je kolem 300 bytů, vyplývá z dat zveřejněných radnicí. Sama radnice připravuje další etapu zasíťování pozemků, na nichž by mohlo vyrůst 41 rodinných domů a 96 bytů v bytových domech. Ve fázi studie je výstavba 24 bytů ve dvou domech v režii města.

Velký zájem o byty eviduje jedenáctitisícový Rychnov nad Kněžnou, který se stal atraktivní adresou zejména kvůli pracovním příležitostem v nedaleké průmyslové zóně se závodem automobilky Škoda Auto. Zájem o obecní byty je podle radnice enormní. "Ve volebním období 2022 až 2026 bylo postaveno 16 obecních bytů, město připravuje výstavbu dalších patnácti. V Rychnově nad Kněžnou pokračuje developerská výstavba, kdy v tomto volebním období bylo postaveno zhruba 100 bytů," uvedl pro ČTK starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Obecní byty město obsadilo výběrovým řízení, o jeden byt se ucházelo i více než deset uchazečů.

Již v předchozím volebním období Rychnov připravil inženýrské sítě pro 16 rodinných domů. "Všechny pozemky pro rodinné domy byly prodány. Díky blízkosti průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a výdělkovým možnostem se cena stavebních pozemků v Rychnově nad Kněžnou vyšplhala zhruba na 5000 korun za metr čtvereční," uvedl Skořepa.

Také dvacetitisícový Náchod průběžně investuje do obnovy a modernizace bytové fondu, připravuje projekty dostupného bydlení s využitím dotačních titulů. "Poptávka po bydlení dlouhodobě převyšuje nabídku, což je trend, který se netýká pouze Náchoda," sdělila ČTK mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji loni meziročně vzrostla o 31 procent. Růst vykázala po třech letech poklesu. Ve čtyřletém období 2022 až 2025 investoři v kraji zahájili stavbu 6144 bytů, zatímco v předchozím období 2018 až 2021 rozestavěli 6681 bytů. Dosud nejvíce bytů se v Královéhradeckém kraji začalo stavět v roce 2008, kdy investoři rozestavěli 2396 bytů.

Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v letech 2018 až 2025:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Zahájené byty 1696 1645 1544 1787 1665 1549 1269 1661

Dokončené byty 1473 1703 1488 1725 1814 1657 1328 1303

Zdroj: ČSÚ

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro

Pohled na bazén v areálu Beach Eden.

Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach Eden s největší písečnou pláží v Praze. Zatímco Slavia mluví o moderním projektu, první návštěvníci...

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme osm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sověti jim řekli: Pomozte si sami. Tak v roce 1971 vznikalo Depo Kačerov

Pohled od dnešní stanice metra Kačerov směrem k depu

Když se na začátku 70. let rodilo pražské metro, neexistovaly manuály ani zkušenosti ze zahraničí. Projektant Jan Novotný patřil k těm, kteří navrhovali Depo Kačerov prakticky od nuly.

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...

Černý kouř a plameny. Silný požár na Tachovsku zachvátil dvanáct hektarů pole

S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i...

S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Pole hoří na ploše přibližně 12 hektarů.

7. července 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

V Novém Jičíně se budou opravovat vozovky a chodníky v několika ulicích

ilustrační snímek

Stavbaři letos v létě v Novém Jičíně opraví 4200 metrů čtverečních vozovek a 250 metrů čtverečních chodníků. Opravovat se budou ulice Slezská, Valašská,...

7. července 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Gucci, Guess nebo Louis Vuitton. Celníci v Hřensku zabavili padělky za miliony

Celníci objevili na tržnici v Hřensku padělky v hodnotě téměř 15 milionů korun....

Další rozsáhlý zásah proti prodejcům padělků mají za sebou celníci ve Hřensku na Děčínsku. V jediné provozovně na místní tržnici zajistili více než tisíc výrobků podle všeho napodobujících luxusní...

7. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Slánské městské divadlo bude mít letos na podzim nové ozvučení

ilustrační snímek

Slánské městské divadlo bude mít letos na podzim nové ozvučení. Nyní začaly úpravy technologií. Nahradí současné, které slouží už více než 20 let. Další...

7. července 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve středu začnou na jihlavské vysoké škole promoce, poprvé budou i pro děti

ilustrační snímek

Ve středu začnou na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) promoce. Budou pro 275 absolventů. Stejnou slavnost škola poprvé uspořádá i pro ty, kteří dokončí...

7. července 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Policisté dnes odvolali pátrání po muži z Frýdku-Místku

ilustrační snímek

Policisté dnes odvolali pátrání po muži z Frýdku-Místku, který v sobotu odešel z práce v Karviné a domů se nevrátil. Příbuzní se o něj báli. Našel se zdravý....

7. července 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Hollywood se do Česka vrací. Asociace producentů ale varuje před další stopkou

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Po letech nejistoty se česká audiovize znovu nadechla. Vyšší pobídky přivedly do země zahraniční štáby a odvětví hlásí rekordní obrat. Jenže peníze na pobídky už znovu došly a filmaři varují, že...

7. července 2026  17:30

Muž bezvládně ležel pod hladinou, zachránili ho policista v civilu s manželkou

Policista, který před pár dny vytáhl tonoucího muže z vody sečské přehrady. (7....

Nedělní rodinný výlet na sečskou přehradu se během okamžiku změnil v boj o lidský život. Při koupání si manželé všimli muže, který bezvládně ležel ve vodě. Okamžitě začali jednat. Muž tonoucího...

7. července 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Oprava Malšovického mostu v Hradci Králové na čtyři měsíce omezí dopravu

ilustrační snímek

V Hradci Králové stavbaři v pondělí 13. července zahájí opravu Malšovického mostu přes řeku Orlici nedaleko centra města. Stavba téměř za osm milionů korun bez...

7. července 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Areál hradu založeného Karlem IV. skrýval olověný ingot i projektily do zbraní

Výběr kovových nálezů z hradu Tepence ve stavu před konzervací. Vlevo více než...

Fragment olověného ingotu, ale také projektil do palné zbraně ze stejného materiálu, hroty střel do kuší a další nálezy dokládající pravěké i středověké využívání lokality objevili archeologové při...

7. července 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Karlovarská pobočka Zlaťáky.cz zahájila výstavu mincí z Husovy doby

7. července 2026  16:52

Zemřela historička umění Jana Johanna Pauly, bylo jí 81 let

ilustrační snímek

Zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johanna Pauly, bylo jí 81 let. Svůj profesní život zasvětila českému průmyslovému...

7. července 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.