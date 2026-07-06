Stavbu bytů v hradeckém kraji táhnou soukromníci, Hradec chystá bytové družstvo

Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji byla v uplynulých čtyřech letech především na developerech a soukromých investorech. Města se snažila připravovat parcely pro budoucí výstavbu. Například Jičín nyní prodává pozemky zhruba pro 200 bytů v areálu bývalých kasáren. Hradec Králové si větší bytovou výstavbu slibuje od letos přijatého nového územního plánu, v takzvané Severní zóně by mohlo vzniknout 1200 bytů. Krajské město také začalo s podporou družstevní výstavby, zjistila ČTK na radnicích.
V končícím volebním období krajské město do svého bytového fondu zařadilo 11 bytů, které pořídilo rekonstrukcí domu na Pražské třídě za 26 milionů korun. Jejich nájemníky se stali zaměstnanci městských organizací. Dále město koupilo dva byty ve starší zástavbě pro umístění lidí ohrožených ztrátou bydlení, dalo za ně 8,8 milionu korun. Největší brzdou při pořizování bytů je podle radnice jejich vysoká cena. "I při nákupu starších bytů je cena minimálně 75.000 korun za metr čtvereční," uvedla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
O nedostatku bytů pro mladé rodiny svědčí i velký zájem o takzvané startovací byty, které hradecká radnice přiděluje losováním. Při posledním losování v březnu se o necelých 60 bytů přihlásilo 360 lidí. Byt může nájemník užívat nejvýše tři roky, pak ho radnice zařadí opět do losování.
Snazší cestu k pořízení bytu hradecká radnice vidí v podpoře družstevního bydlení. Letos v červnu zastupitelé schválili založení Bytového družstva Koželužna, které bude stavět dům s 90 byty. Ceny družstevních bytů by podle mínění radnice měly být asi o 25 procent nižší než v klasickém developerském projektu, "Družstevní bydlení může brzy být pro mnoho lidí nejjednodušší cestou k vlastnímu bytu. Dostupnost spočívá hlavně v tom, že si nemusíte vzít hypotéku, protože úvěr zajišťuje družstvo," uvedl náměstek primátorky pro majetek Pavel Vrbický (Piráti).
Bez výsledku dopadl záměr radnice pořídit do pronájmu soukromé byty, které by město dál podnajímalo lidem v bytové nouzi. "Ze strany vlastníků bytů není zájem. Aktuálně v soukromé sféře je převis poptávky po nájmech, vlastníci bytů si na volném trhu zajistí vyšší nájemné než v případě uzavřeného dlouhodobě garantovaného nájmu ze strany města," uvedla mluvčí.
Letos Hradec Králové zahájil více než půlmiliardovou rekonstrukci domu Harmonie I se 403 byty pro seniory. Jde o největší jednorázovou investici města do bydlení v jeho novodobé historii. Stavba po etapách potrvá do poloviny roku 2029. První nájemníci se do opravených bytů budou stěhovat koncem července. Harmonie I tvoří přibližně 30 procent městského bytového fondu Hradce Králové, který čítá asi 1420 bytů.
Jičín letos završuje patnáctiletý proces využití atraktivního desetihektarového areálu kasáren nedaleko centra města. Lokalitu město nákladem 274 milionů korun zasíťovalo, vzniknout by v ní mělo asi 200 bytů v rodinných a bytových domech. Prvních 24 parcel pro rodinné domy již našlo prostřednictvím výběrového řízení a dražeb majitele. Ceny parcel byly na Jičín výrazně nadprůměrné a začínaly na 6560 korunách za metr čtvereční. Další dražby parcel budou v září.
Masivní bytová výstavba se očekává v devítitisícových Hořicích na Jičínsku, do kterých od konce loňského roku vede dálnice D35. Ve výstavbě či v plánech developerů a radnice je kolem 300 bytů, vyplývá z dat zveřejněných radnicí. Sama radnice připravuje další etapu zasíťování pozemků, na nichž by mohlo vyrůst 41 rodinných domů a 96 bytů v bytových domech. Ve fázi studie je výstavba 24 bytů ve dvou domech v režii města.
Velký zájem o byty eviduje jedenáctitisícový Rychnov nad Kněžnou, který se stal atraktivní adresou zejména kvůli pracovním příležitostem v nedaleké průmyslové zóně se závodem automobilky Škoda Auto. Zájem o obecní byty je podle radnice enormní. "Ve volebním období 2022 až 2026 bylo postaveno 16 obecních bytů, město připravuje výstavbu dalších patnácti. V Rychnově nad Kněžnou pokračuje developerská výstavba, kdy v tomto volebním období bylo postaveno zhruba 100 bytů," uvedl pro ČTK starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Obecní byty město obsadilo výběrovým řízení, o jeden byt se ucházelo i více než deset uchazečů.
Již v předchozím volebním období Rychnov připravil inženýrské sítě pro 16 rodinných domů. "Všechny pozemky pro rodinné domy byly prodány. Díky blízkosti průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a výdělkovým možnostem se cena stavebních pozemků v Rychnově nad Kněžnou vyšplhala zhruba na 5000 korun za metr čtvereční," uvedl Skořepa.
Také dvacetitisícový Náchod průběžně investuje do obnovy a modernizace bytové fondu, připravuje projekty dostupného bydlení s využitím dotačních titulů. "Poptávka po bydlení dlouhodobě převyšuje nabídku, což je trend, který se netýká pouze Náchoda," sdělila ČTK mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.
Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji loni meziročně vzrostla o 31 procent. Růst vykázala po třech letech poklesu. Ve čtyřletém období 2022 až 2025 investoři v kraji zahájili stavbu 6144 bytů, zatímco v předchozím období 2018 až 2021 rozestavěli 6681 bytů. Dosud nejvíce bytů se v Královéhradeckém kraji začalo stavět v roce 2008, kdy investoři rozestavěli 2396 bytů.
Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v letech 2018 až 2025:
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Zahájené byty 1696 1645 1544 1787 1665 1549 1269 1661
Dokončené byty 1473 1703 1488 1725 1814 1657 1328 1303
Zdroj: ČSÚ