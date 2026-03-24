Stezka v korunách stromů v Janských Lázních má medvědárium se dvěma medvědy

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku dnes představila medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých. Představuje to návrat těchto šelem do Krkonoš po 300 letech. Do výběhu o rozloze přes půl hektaru se medvědi dostali ze slovenské ZOO Košice v polovině března. Pocházejí z volné přírody Vysokých Tater. Novinářům to dnes řekli zástupci Stezky v korunách stromů, Krkonošského národního parku a ZOO Dvůr Králové. Stezka otevřená v roce 2017 patří k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím v Královéhradeckém kraji. Loni na ni přišlo 170.000 lidí.
Medvědárium je detašovaným pracovištěm zoologické zahrady ze Dvora Králové nad Labem. Chov je součástí Evropského chovného programu EEP, který řídí evropský koordinátor. Provozní náklady medvědária bude hradit Stezka v korunách stromů. Ta zaplatila i investici 15 milionů korun do vybudování objektu a dvojitého oplocení výběhu. Les pro medvědárium má stezka pronajatý od Krkonošského národního parku. "Lidé uvidí medvěda v autentickém horském lese," uvedl za Stezku v korunách stromů Jan Hřebačka.
Oficiální otevření medvědária, které je vidět z chodníků stezky, bude 4. dubna. Vstupné na stezku od toho dne zdraží, dospělý zaplatí 450 korun místo dosavadních 350 korun. Novinkou bude také rozšířené dětské hřiště a odpočinková zóna.
Tvůrci projektu Medvědí stezka označují návrat medvědů do Krkonoš za ochranářský a vzdělávací koncept, který propojuje ochranu přírody, evropské chovné programy a autentický zážitek z pozorování zvířat v prostředí horského lesa. Součástí projektu budou i výchovné programy a expozice ukazující život medvědů a predátorů.
Podle zoologického ředitele dvorské zoo Jaroslava Haimy Hyjánka medvědi v Janských Lázních přispějí ke genetické rozmanitosti programu EEP. "Pro genetickou rozmanitost v EEP se doporučuje asi 500 zvířat, nyní je v EEP 388 medvědů. Tato mláďata mají perspektivu," uvedl. V medvědáriu by v budoucnu mohli žít až čtyři zvířata, v budově mají pět brlohů.
"Medvěd byl historicky přirozenou součástí krkonošské přírody. Medvědí stezka umožňuje připomenout jeho místo v krajině a zároveň otevřít debatu o tom, jak dnes přistupujeme k ochraně velkých šelem v Evropě," uvedl náměstek ředitele Správy Krkonošského národního parku Václav Jansa. Připomněl, že poslední v Krkonoších prokazatelně ulovený medvěd byl v roce 1726 v oblasti Sedmidolí nad Špindlerovým Mlýnem.
Nynější obyvatelé výběhu, medvědi Alica a Michal, byli v roce 2023 nalezeni jako osiřelá mláďata mezi Štrbským a Popradským plesem ve Vysokých Tatrách. Ochranáři je tehdy odchytili poté, co se bez matky pohybovali v oblasti a jejich zdravotní stav se zhoršoval. Společně s nimi byl nalezen i jejich sourozenec Hugo, který dnes žije ve Francii. "Medvědi se už nemohou vrátit do volné přírody, proto byli zařazeni do mezinárodního chovného programu," uvedl Hyjánek.
Stezka korunami stromů má délku 1,5 kilometru a je zakončena výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Vybudování stezky přišlo na 170 milionů korun. Letos očekává dvoumiliontého návštěvníka.