Stížnost na volby v Trutnově vzal navrhovatel zpět, soud zastavil řízení

Krajský soud v Hradci Králové zastavil řízení o neplatnosti voleb v Trutnově. Navrhovatel vzal stížnost zpět, vyplynulo z dnešního sdělení krajského soudu. Zbývá mu tak vyřešit šest návrhů na přezkoumání komunálních voleb v obcích a městech v Královéhradeckém kraji.
Navrhovatel neplatnosti voleb v Trutnově namítal, že při sčítání hlasů a vyhotovování zápisů o průběhu a výsledku hlasování ve volebních okrscích číslo osm a 21 došlo k závažným pochybením a porušením zákona o volbách do zastupitelstev obcí. "Řízení bylo zastaveno po zpětvzetí návrhu navrhovatelem," sdělila dnes ČTK mluvčí soudu Kateřina Jarkovská.
V třicetitisícovém Trutnově se na koalici dohodla vítězná ODS s uskupením Adresa Trutnov a Volbou pro město. Personálně kopíruje dosavadní koalici. V čele města bude pokračovat lídr ODS Michal Rosa. Místostarosty by měli být nadále Tomáš Hendrych (Volba pro město) a Tomáš Eichler (Adresa Trutnov).
Trutnovská radnice počítala s konáním ustavujícího zastupitelstva 3. listopadu, ale kvůli návrhu na neplatnost hlasování v komunálních volbách termín odložila. Bude v pondělí 9. listopadu od 16:00 v malém sále městského úřadu, uvedla dnes mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
Královéhradecký krajský soud se dále zabývá návrhy na přezkum letošních komunálních voleb v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku, ve Zlaté Olešnici, v obci Vítězná na Trutnovsku, ve dvou případech ve Špindlerově Mlýně a také v Jetřichově na Trutnovsku.