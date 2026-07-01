Strany v Hradci Králové sestavily kandidátky, hlavní kampaň zahájí v září

Hlavní politické strany a hnutí v Hradci Králové mají 100 dní před komunálními volbami kandidátky hotové a chystají volební kampaň. Jednotliví kandidáti jsou aktivní zejména na sociálních sítích. Voliče oslovují i kontaktní kampaní a na plakátovacích plochách. Ostrou volební kampaň politické subjekty zahájí po letních prázdninách v září, zjistila ČTK u stran a hnutí. Volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Druhé kolo senátních voleb bude 16. a 17. října.
Post hradecké primátorky hodlá obhájit Pavlína Springerová, bude opět jedničkou koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, kterou letos rozšířila uskupení Hradečtí kantoři a Nestraníci. Springerová se svým náměstkem Lukášem Řádkem (TOP 09) od jara pořádají neformální setkání s občany pod názvem Hradec bez filtru.
Lídrem hnutí ANO, které je v Hradci Králové v opozici, bude advokát a předseda zastupitelského klubu Lukáš Fiedler. "Intenzivní volební kampaň zahájíme v září. Nyní k ní chystáme materiály," řekla ČTK krajská manažerka hnutí Darina Kricnarová.
Společnou kandidátku pro komunální volby v Hradci Králové vytvořili Piráti a hnutí STAN, jejím lídrem bude produkční pěveckého sboru Boni pueri a bývalý zastupitel Kamil Kubica. Z pátého místa kandidátky se do hradeckého zastupitelstva pokusí dostat někdejší hradecký primátor a bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Dvořák také v Hradci Králové kandiduje na senátora.
Uskupení Změna pro Hradec a Zelení bude nově kandidovat v koalici s KDU-ČSL, kandidátku povede ředitelka krajského Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová. Senátor, zastupitel a předseda hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek oznámil koalici Náš Hradec, která bude složená z Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů, hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického a Volby pro město. Post senátora za Hradecko bude Holásek obhajovat.
Samostatně jde v Hradci do voleb ODS, jejímž lídrem bude manažer a současný městský radní Martin Soukup. "Dolaďujeme poslední detaily k podání kandidátky. Hlavní kampaň zahájíme v září. K oslovování voličů využíváme již nyní sílu naší členské základy," řekl ČTK krajský manažer občanských demokratů Patrik Šiml.
Novým hradeckým uskupením bude Salon republiky 21 v čele se současnou náměstkyní primátorky Ilonou Dvořákovou. Dvojkou bude bývalý náměstek primátora Jindřich Vedlich a třetí nynější náměstek primátorky Adam Záruba, který ke konci března opustil uskupení Změna pro Hradec.
Do Senátu v obvodu Hradec Králové kromě Holáska a Dvořáka oznámily kandidaturu také dvě ženy. A to jednatelka hradeckého výrobce klavírů Petrof Zuzana Ceralová Petrofová, která se o senátorský mandát bude ucházet jako nestraník za ODS. Za hnutí ANO bude v Hradci kandidovat náměstkyně hejtmana Jana Hůlková.
Na Rychnovsku bude mandát senátora obhajovat Jan Grulich (TOP 09), který bude mít podporu od ODS, hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a strany LES. Za hnutí ANO mu bude soupeřem poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky Petr Sadovský. V senátním obvodu Trutnov bude obhajovat mandát starosta Vrchlabí Jan Sobotka, podporu bude mít od lidovců a TOP 09. Za hnutí ANO bude na Trutnovsku kandidovat primářka očního oddělení trutnovské nemocnice Zuzana Chovancová.