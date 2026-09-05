Strany v hradeckém kraji zahájily naplno volební kampaň, dají na ni miliony

Strany, hnutí a koalice v Královéhradeckém kraji zahájily počátkem září naplno kampaň před říjnovými komunálními a senátními volbami. Voliče chtějí oslovit především kontaktní kampaní v ulicích a na náměstích. Peníze utratí za letáky, volební noviny, billboardy a jinou venkovní reklamu, například na autobusech hradecké MHD. Na kampaň strany dají v kraji až miliony korun, zjistila ČTK u kandidujících subjektů.
Hnutí ANO zahájilo kampaň oficiálně 1. září, počítá s náklady 2,8 milionu korun. "Hlavní bude kontaktní kampaň. Od 1. září budeme mít na náměstí 28. října v Hradci Králové mobilní buňku, kde se budou představovat kandidáti," uvedla pro ČTK krajská manažerka ANO Darina Kricnarová. Na 23. září odpoledne ANO plánuje na náměstí 28. října volební mítink za účasti premiéra a předsedy hnutí Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.
ODS zahájila takzvanou horkou fázi kampaně 3. září, kdy její kandidáti za účasti předsedy strany Martina Kupky udělali turné po 14 městech. Zakončili ho besedou v Trutnově, kde občanští demokraté pravidelně ve volbách vítězí. I ODS bude podle krajského manažera Patrika Šimla klást důraz na kontaktní kampaň. V Hradci bude kampaň koordinovat i s kampaní Zuzany Ceralové Petrofové, která za ODS kandiduje do Senátu. Novinkou kampaně ODS je web funguje.hk, kam mohou lidé do mapy města psát své podněty. Na kampaň hodlá dát ODS v Hradci Králové 2,5 až tři miliony korun.
Koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou (HDK) dá na kampaň přes dva miliony korun. Voliče chce oslovit osobní kampaní, aktivitou na sociálních sítích a venkovní reklamou, kde bude prezentovat výsledky své práce ve vedení města. "Kontaktní kampaň bude kulminovat dva týdny před volbami," uvedla Springerová. Od jara se svým náměstkem Lukášem Řádkem (TOP 09) pořádá neformální setkání s občany pod názvem Hradec bez filtru.
Hradecká koalice Pirátu a hnutí STAN hodlá voliče kromě osobní kampaně po celém městě oslovit také videi kandidátů na sociálních sítích. Koalici přijedou podpořit celostátní osobnosti jako předseda Starostů Vít Rakušan či pirátští poslanci Ivan Bartoš a Olga Richterová. Na kampaň v Hradci Králové hodlá koalice dát asi 1,2 milionu korun, uvedl její lídr Kamil Kubica (Piráti).
V Hradci Králové některé strany vnesly do kampaně téma pravěkých kruhových staveb ve čtvrti Kukleny, kde je plánovaná stavba silnice. Kandidát sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL Martin Hanousek (Zelení) inicioval petici za záchranu těchto rondelů. Iniciátoři petice také podali ministerstvu kultury podnět k prohlášení oblasti kulturní památkou. K záchraně rondelů se přihlásila i koalice Náš Hradec v čele se senátorem Janem Holáskem. Podle primátorky by se mělo rozhodovat podle odborných podkladů, ne podle dojmů.
Předvolebním tématem se v Hradci Králové stal i případ, kdy zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky z účtu městské firmy asi 46 milionů korun. Opozice vyjádřila kritiku vůči vedení města. Podle magistrátu se pracovnice stala terčem mimořádně sofistikovaného podvodu využívajícího prvky sociálního inženýrství.