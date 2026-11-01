Strašidla přilákala do zoo Dvůr Králové 30.000 lidí, od ledna návštěvnost vyšší

Autor: ČTK
  17:15aktualizováno  17:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Letošní návštěvnost Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku pomohla významně vylepšit tradiční akce Týden duchů. Na strašidelný program a dlabání více než 23 tun dýní do zoo od soboty 24. října do dneška přišlo asi 30.000 lidí, meziročně zhruba o čtvrtinu více. Celková letošní návštěva zoo od začátku roku do konce října dosáhla 644.082 lidí a meziročně byla vyšší asi o 3700 návštěvníků. ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.

Pokud by stávající trend návštěvnosti pokračoval, mohla by letošní návštěva safari parku patřit k nejvyšším v novodobé historii zoo. Loni měla zoo počtem 684.356 návštěvníků druhou největší návštěvnost, rekordní byl rok 2024 s 729.767 návštěvníky.

Pracovníci zoo v Týdnu duchů do safari parku navezli 23,3 tuny dýní, které si lidé mohli zdarma vydlabat a následně jimi ozdobit areál zahrady. "Dýní bylo o něco více než loni, kolegové z technického úseku je naváželi na čtyři dlabací místa čtyřikrát denně. A to do pozdního odpoledne, aby se dostalo na co nejvíc zájemců," uvedl mluvčí. Dodal, že nebýt velmi deštivé první neděle, kdy přišlo téměř 600 lidí, mohla být návštěvnost Týdne duchů ještě vyšší.

Velký zájem byl o letošní novinku, strašidelné jízdy takzvaným Spooky Truckem do lvího safari mezi volně žijící lvy. Jízdy se konaly o sobotách 24. a 31. října. "Hvězdami Spooky Trucku byla česká strašidla ve výbězích i na cestách kolem trucku, a to hejkal, divoženky, vodník, lesní víly, čerti, ježibaby nebo bílá paní," uvedl mluvčí. Lidé se mohli po zoo vydat i na strašidelné stezky.

Dvorská zoo, která patří kraji, se zaměřuje na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Provoz areálu afrického safari, ve kterém návštěvníci projíždějí auty, autobusy či takzvanými afrika trucky mezi volně žijícími zvířaty, zoo letos ukončila 4. října.

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