Přestože byli strážci na místě s předstihem, aby působili preventivně, museli řešit 23 přestupků, za které uložili pokutu příkazem na místě, řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Přes vrchol Sněžky vede státní hranice mezi ČR a Polskem. Návštěvnost Sněžky je v létě extrémní. Dnes kolem páté ráno tam bylo 500 lidí.
„Cílem akce bylo zajistit dodržování pravidel ochrany přírody platných na území obou národních parků také v nočních a ranních hodinách. Právě v souvislosti s návštěvností Sněžky při východu slunce měli strážci informace o častém porušování pravidel. Nejčastěji jde o vstup do volného terénu v klidovém území KRNAP a rozdělávání ohňů. Krátce po 5:00 bylo na Sněžce okolo 500 lidí,“ řekl Drahný.
Podle zástupců národního parku není cílem návštěvníky Sněžky od sledování východů slunce odradit, ale zajistit, aby i v tuto dobu respektovali pravidla ochrany přírody. „Příroda na vrcholu Sněžky je velmi křehká. Z přírodovědného hlediska je to jedno z nejvzácnějších míst, které v národním parku máme. Zároveň je to ale místo, kam denně míří tisíce turistů. Děláme všechno pro to, aby jedinečná příroda Sněžky zůstala zachována pro další generace,“ sdělil ředitel Správy KRNAP Petr Moravec.
|
OBRAZEM: Ochránci přírody oplotili vrchol Sněžky. Sítě zabrání piknikům
Přírodní prostředí je na Sněžce (1603 m n. m.) podle odborníků nenahraditelné, proto je nutné přísně chránit nejen tamní rostliny a živočichy, ale i geologické jevy. V důsledku mrazivého a větrného klimatu tam vznikly mrazem tříděné půdy, lze tam spatřit kamenné mnohoúhelníky, brázdy, svahové terasy či kamenné sutě. Neukáznění lidé do těchto procesů trvajících desítky tisíc let v minulosti zasahovali například stavěním kamenných pyramid.
Také z tohoto důvodu správci parku vždy před letní sezonou vymezují na vrcholu Sněžky a v nedalekém Obřím sedle za pomocí ochranných sítí prostor pro turisty. Každoroční opatření má podpořit ochranu přírody v turisticky exponované lokalitě. Na místě zůstávají sítě do pozdního podzimu. Oddělují vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a lemují přístupové trasy na Sněžku i okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Správa parku také na letní sezonu posiluje strážní službu.
|
Jak znáte nejvyšší českou horu Sněžku?
„V průběhu dne se ukazuje, že lidé tato opatření respektují. Naopak máme indicie, že návštěvníci, kteří míří na Sněžku ve velkém na východ slunce, omezení platná na vrcholu často ignorují. Dnešní ranní kontrola to bohužel potvrdila,“ sdělil Moravec. Správa parku proto podle něj bude pokračovat v kontrolách také v nočních a ranních hodinách.
V letní sezoně zejména o víkendech navštíví podle správců KRNAP Sněžku za den 10 tisíc až 12 tisíc lidí. Hora patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v ČR.