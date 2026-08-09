V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty

Autor: ČTK, lpo
  11:42
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Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou...

Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou ráno. Dodržování ochrany přírody tam kontrolovali strážci českého a polského Krkonošského národního parku. Padlo přes dvacet pokut. (9. srpna 2026) | foto: Krkonošský národní park

Na nejvyšší horu Česka vyrazili strážci českého a polského Krkonošského...
Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou...
Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou...
ilustrační snímek
27 fotografií
Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského Krkonošského národního parku. Strážci s pomocí policistů řešili přes dvě desítky přestupků.

Přestože byli strážci na místě s předstihem, aby působili preventivně, museli řešit 23 přestupků, za které uložili pokutu příkazem na místě, řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Přes vrchol Sněžky vede státní hranice mezi ČR a Polskem. Návštěvnost Sněžky je v létě extrémní. Dnes kolem páté ráno tam bylo 500 lidí.

„Cílem akce bylo zajistit dodržování pravidel ochrany přírody platných na území obou národních parků také v nočních a ranních hodinách. Právě v souvislosti s návštěvností Sněžky při východu slunce měli strážci informace o častém porušování pravidel. Nejčastěji jde o vstup do volného terénu v klidovém území KRNAP a rozdělávání ohňů. Krátce po 5:00 bylo na Sněžce okolo 500 lidí,“ řekl Drahný.

Na nejvyšší horu Česka vyrazili strážci českého a polského Krkonošského národního parku. Nejčastěji padaly pokuty za vstup do volného terénu a rozdělávání ohňů. (9. srpna 2026)
Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou ráno. Dodržování ochrany přírody tam kontrolovali strážci českého a polského Krkonošského národního parku. (9. srpna 2026)
Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou ráno. Dodržování ochrany přírody tam kontrolovali strážci českého a polského Krkonošského národního parku. Padlo přes dvacet pokut. (9. srpna 2026)
Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou ráno. Dodržování ochrany přírody tam kontrolovali strážci českého a polského Krkonošského národního parku. (9. srpna 2026)
ilustrační snímek
27 fotografií

Podle zástupců národního parku není cílem návštěvníky Sněžky od sledování východů slunce odradit, ale zajistit, aby i v tuto dobu respektovali pravidla ochrany přírody. „Příroda na vrcholu Sněžky je velmi křehká. Z přírodovědného hlediska je to jedno z nejvzácnějších míst, které v národním parku máme. Zároveň je to ale místo, kam denně míří tisíce turistů. Děláme všechno pro to, aby jedinečná příroda Sněžky zůstala zachována pro další generace,“ sdělil ředitel Správy KRNAP Petr Moravec.

OBRAZEM: Ochránci přírody oplotili vrchol Sněžky. Sítě zabrání piknikům

Přírodní prostředí je na Sněžce (1603 m n. m.) podle odborníků nenahraditelné, proto je nutné přísně chránit nejen tamní rostliny a živočichy, ale i geologické jevy. V důsledku mrazivého a větrného klimatu tam vznikly mrazem tříděné půdy, lze tam spatřit kamenné mnohoúhelníky, brázdy, svahové terasy či kamenné sutě. Neukáznění lidé do těchto procesů trvajících desítky tisíc let v minulosti zasahovali například stavěním kamenných pyramid.

Také z tohoto důvodu správci parku vždy před letní sezonou vymezují na vrcholu Sněžky a v nedalekém Obřím sedle za pomocí ochranných sítí prostor pro turisty. Každoroční opatření má podpořit ochranu přírody v turisticky exponované lokalitě. Na místě zůstávají sítě do pozdního podzimu. Oddělují vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a lemují přístupové trasy na Sněžku i okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Správa parku také na letní sezonu posiluje strážní službu.

Jak znáte nejvyšší českou horu Sněžku?

„V průběhu dne se ukazuje, že lidé tato opatření respektují. Naopak máme indicie, že návštěvníci, kteří míří na Sněžku ve velkém na východ slunce, omezení platná na vrcholu často ignorují. Dnešní ranní kontrola to bohužel potvrdila,“ sdělil Moravec. Správa parku proto podle něj bude pokračovat v kontrolách také v nočních a ranních hodinách.

V letní sezoně zejména o víkendech navštíví podle správců KRNAP Sněžku za den 10 tisíc až 12 tisíc lidí. Hora patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v ČR.

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