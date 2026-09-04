Nové stroje i zázemí pro truhláře a tesaře. Škola v Jaroměři ukázala dílny

Tomáš Plecháč
  17:52aktualizováno  17:52
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Rozsáhlou rekonstrukci dílen pro praktickou výuku truhlářů, tesařů a uměleckých keramiků dokončil Královéhradecký kraje na Střední škole řemeslné v Jaroměři. Oprava několika budov, vybudování přístavby a nové technologie vyšly na 46 milionů korun. Školu navštěvuje 300 žáků, z toho zhruba 60 truhlářů. V sobotu 5. září tu slaví 140 let vzniku.

Samostatný školní areál nedaleko železniční tratě sloužil pro praktickou výuku bez velkých změn od 70. let minulého století.

Část stavební firma zbourala a postavila dvě o něco větší haly opláštěné sendvičovými panely, kde se nachází truhlářská a strojní dílna. Ostatní objekty dělníci zateplili a vyměnili okna i osvětlení. Rekonstrukce se dotkla také skladu řeziva, stavaři doplnili nosné sloupky a vnitřní prostor rozdělili na dvě části.

Nové dílny v Jaroměři poslouží hlavně truhlářům a tesařům. (4. září 2026)
Nové dílny v Jaroměři poslouží hlavně truhlářům a tesařům. (4. září 2026)
Střední škola řemeslná v Jaroměři otevřela modernizované dílny. (4. září 2026)
Nové dílny v Jaroměři poslouží hlavně truhlářům a tesařům. (4. září 2026)
Střední škola řemeslná v Jaroměři otevřela modernizované dílny. (4. září 2026)
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„Jaroměřská střední škola je tradičním centrem odborného a řemeslného vzdělávání v regionu. Moderní dílny jsou základním předpokladem pro kvalitní praktickou výuku. Věřím, že podpoří zájem žáků o studium a pomohou škole nadále připravovat schopné absolventy,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).

Málo místa a nekvalitní podlaha

Dosavadní prostory pro praktickou výuku byly podle ředitele Petra Valáška zastaralé a dispozičně nevyhovující, škola měla vysoké náklady na energie.

Oslavy 140 let školy

Střední škola řemeslná v Jaroměři oslaví výročí 140 let v sobotu 5. září od 9:00 do 17:00 v areálu ve Studničkově ulici 260.

Bude výstava zemědělské techniky, ukázka řemesel a žákovské tvorby, kulturní program a občerstvení. Otevře se škola, kovodílny a také zrekonstruované truhlářské dílny.

„Byla to plechová hala, kterou jsme měli problém kvůli velkým únikům tepla vytopit. Měli jsme málo prostoru, nekvalitní podlahu a i strojní vybavení bylo zastaralé,“ vyjmenoval.

Nová ruční a strojní dílna je na obou stranách o dva metry širší. Velkým posunem ve výuce jsou moderní truhlářské stroje. „Vybavení je plně profesionální. Stroje pořizujeme postupně, ale nejvíc jsme jich získali v rámci této investice,“ řekl Petr Valášek.

Učni mají kromě pásových či formátovacích pil a různých fréz k dispozici také nové čtyřosé dřevoobráběcí CNC centrum.

„Zvládne nejen základní nábytkářské práce, jako je kolíkování, frézování a vrtání, ale i složitější frézování oblouků nebo schodnic. Takový stroj se v truhlárnách běžně nevyskytuje, ale trend nejspíš půjde tímto směrem,“ poznamenal vedoucí odborného výcviku Martin Novák.

Do nového strojního vybavení střední škola v posledních třech letech investovala více než šest milionů korun.

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Novinkou je rovněž technologie vytápění. Veškerý dřevní odpad, který při praxi vznikne, míří do drtiče, odkud putuje do zásobníků a následně do kotle na štěpku. Záložním zdrojem je plynový kotel.

Projekt na přestavbu areálu praktické výuky vznikl už před deseti lety.

Azyl měli v Korunních hradbách

Město Jaroměř během rekonstrukce škole bezplatně poskytlo náhradní prostory v Korunních hradbách v Josefově. Obě instituce dlouhodobě spolupracují.

Z bývalých kasáren v Josefově může být kongresové centrum nebo pečovatelský dům

„Střední škola nejen generuje šikovné řemeslníky a je velmi úspěšná na nejrůznějších soutěžích, ale také nám pomáhá s obnovou některých památek,“ řekl jaroměřský starosta Jan Borůvka (ANO).

Střední škola navazuje na Všeobecnou řemeslnou školu, do které první žáci nastoupili roce 1886. Od roku 2001 je jejím zřizovatelem Královéhradecký kraj.

V letošním školním roce otevřela osm tříletých oborů zakončených výučním listem. Kromě truhlářů, tesařů a keramiků vzdělává budoucí strojníky, kováře, zámečníky nebo opraváře zemědělských strojů. V současnosti má jaroměřská škola naplněnou kapacitu, navštěvuje ji 300 žáků. Podle ředitele zájem v posledních letech roste.

„V některých oborech jsme zájemce dokonce museli odmítat. Je zajímavé, že už se k nám nehlásí pouze žáci s horším prospěchem, jako tomu bylo dříve,“ poznamenal Petr Valášek.

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