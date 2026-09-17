Středoškoláci v Královéhradeckém kraji znovu získají podporu pro kulturní akce

Středoškoláci v Královéhradeckém kraji si mohou opět vyzkoušet organizování kulturních akcí s podporou kraje. Umožní jim to druhý ročník středoškolské varianty projektu Hack the Culture, který připravuje Královéhradecký kraj společně s Královéhradeckým krajským institutem pro vzdělávání a inovace (KKIVI). ČTK o tom dnes informovali zástupci hejtmanství. Zájemci se mohou do projektu přihlašovat od 1. října.
"Královéhradecký kraj společně s KKIVI otevírají druhý ročník programu Hack the Culture, který dává středoškolákům možnost proměnit vlastní nápady v kulturní akce. Studenti mohou získat finanční podporu až 20.000 korun i odborné vedení zkušených mentorů," sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Projekt je určený všem studentům středních škol v Královéhradeckém kraji. "Přihlásit se mohou jednotlivci i studentské týmy s vlastním nápadem na kulturní akci, od koncertů, divadelních představení a výstav přes workshopy, komunitní setkání až po další kreativní projekty," uvedl ředitel KKIVI Jaroslav Jirásko.
Kraj vyčlenil na program 150.000 korun. Jednotlivé projekty mohou získat podporu až 20.000 korun. Kromě finanční pomoci nabídne projekt studentům také konzultace s odborníky na propagaci a kulturu. "Studenti si tak vyzkouší nejen organizaci kulturní akce od prvního nápadu až po její realizaci, ale získají i zkušenosti s plánováním rozpočtu, propagací, komunikací s partnery nebo prací v týmu," uvedl Lechmann.
V prvním ročníku programu získalo podporu osm studentských projektů, od koncertů a hudebních festivalů přes multimediální výstavy až po komunitní a vzdělávací akce. "Právě rozmanitost podpořených projektů ukazuje, že kultura má mnoho podob a že studenti dokážou přicházet s originálními nápady. První ročník projektu potvrdil, že mladí lidé mají chuť aktivně ovlivňovat kulturní dění ve svém okolí," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
Přihlašování do druhého ročníku projektu bude možné od 1. do 31. října. Podrobné informace o podmínkách programu, harmonogramu i způsobu podávání žádostí jsou na webu KKIVI.
Projekt vychází z pilotního ročníku Hack the Culture, volně přeloženo "nabourej se do kultury", který začal loni na jaře kraj ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a podpořil kulturní aktivity vysokoškoláků.