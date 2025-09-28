Street art na šest způsobů. Hradec se pyšní novými nástěnnými malbami

Ladislav Pošmura
  7:42aktualizováno  7:42
Hradec Králové má nové velké nástěnné malby z 2. ročníku Street Art Festivalu. Šestice muralových děl si nelze nevšimnout v Tiché, Štefcově a Hradecké ulici, dále Na Potoce, na třídě Edvarda Beneše a u Univerzity Hradec Králové. Záměrem graffiti je návrat k historickým kořenům veřejného prostranství.

Ondřej Vyhnánek, známý také jako X-DOG, vyšel z české streetartové scény, kde se věnoval nejen písmenům, ale i karikatuře, parafrázím superhrdinů a společenské kritice.

Časem rozšířil repertoár od muralů k volné plastice a mozaikám, v nichž kombinuje keramiku s betonem, sklem, kovem i pryskyřicí. Jeho malby a plastiky vycházejí z mnoha inspiračních zdrojů – od jihoamerického umění přes pop art až po komiks.

„Graffiti se věnuju od 17 let, teď je mi 42. Nejdříve jsem si na základce čmáral v lavici, pak po okolí. Začal jsem vnímat graffiti po městě, šla z toho tajemná energie a příslib dobrodružství, které se za tím skrývá. Zatoužil jsem to zkusit a zároveň měl vždycky vztah k výtvarnému umění. Všechno se mi propojilo,“ řekl pro iDNES.cz.

Ondřej Vyhnánek (X-Dog) zanechal streetartové dílo ve Štefcově ulici.
Ondřej Vyhnánek (X-Dog) zanechal streetartové dílo ve Štefcově ulici.
Ukrajinská umělkyně Anna Herzig-Martynenko pózuje u svého nového díla v Hradecké ulici.
Ukrajinská umělkyně Anna Herzig-Martynenko pózuje u svého nového díla v Hradecké ulici.
Gruzínská autorka Tina Chartova dostala prostor k vyjádření na Benešovce. Streetartové dílo obsahuje ornamentální motivy.
13 fotografií

Umělec z Prahy se tematicky dotýká budoucnosti lidstva, proměn společnosti, života a smrti, často s nadsázkou, ironií či varovnou vizí. V posledních letech se více obrací k přírodě. Nyní pracuje jako grafický designer, k tomu prodává obrazy a sochy.

„Můj mural jsem nazval Představivost. Dílo v Hradci jsem se snažil tematicky zasadit k oslavám 800 let. Zároveň jsem ale nechtěl, aby bylo příliš doslovné. Inspirací mi byl Hradec jako tvůrčí město. Je to oslava kreativity, která nemá hranice, místo, o kterém každý umělec sní.“

Každý den jsem pracoval 8 až 10 hodin

Na nástěnnou malbu spotřeboval na 100 sprejů. „Byl jsem tu čtyři dny, každý den jsem pracoval 8 až 10 hodin,“ prozradil. Dílo lze vidět ve Štefcově ulici.

Další výraznou tvůrkyní je Anna Herzig-Martynenko. Mladá Ukrajinka původem z Kyjeva se u nás už několik let věnuje muralům. Od původní profese architektky přešla k velkoformátovým malbám, jimiž zdobí školky či kavárny. Kombinuje barvy, spreje i textury, díky nimž obrazy působí plasticky a prostorově. Důkaz je v Hradecké ulici.

K pestrosti města přispěl na výměník v Tiché ulici španělský umělec NSN997. „Jak můžete vidět, moje dílo je typicky ve žluté,“ řekl pro Street Art Festival.

Tomáš Javůrek pracoval na kotelně v ulici Na Potoce: „Moje dílo je o životě ve městě. Je to výzva, abychom trávili víc času ve veřejném prostoru a ne doma u obrazovek. Hledáme cestu, jak ve městě lépe žít.“

Portugalsko-polské duo MOTS ozvláštnilo podchod u univerzity a gruzínská autorka Tina Chertova tvořila na Benešovce. „Moje práce obsahuje ornamentální vzory inspirované Českem a historií Hradce Králové. Je to mix současnosti a historie,“ řekla.

Loni na prvním ročníku zkrášlili město streetartový umělec a raper Soihe ze Švýcarska a francouzský malíř a organizátor Takir.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

Chmelu se daří i na Vysočině. Bernard ze své chmelnice opět uvaří speciál

Na nejvýše položené chmelnici v republice se podruhé česal chmel. Téměř na dohled od svého areálu ji v nadmořské výšce 560 metrů založil humpolecký Rodinný pivovar Bernard. I z letošní úrody vznikne...

28. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Úplná uzavírka ve Studené na Jindřichohradecku potrvá do konce října

28. září 2025  9:59

Srážka vlaku a osobního auta zastavila trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi

V úseku mezi Hradcem Králové a Opatovicemi nad Labem na Pardubicku je v neděli ráno zastavený železniční provoz kvůli střetu vlaku s osobním autem. Nehoda se stala na přejezdu v Hradci Králové za...

28. září 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Jakoby Tolkien opisoval od Rožmberků. Badatelé zjistili, komu patřil magický prsten

Rožmberský poklad z vyšebrodského kláštera vydal svá další tajemství. Povedlo se to týmu okolo Jiřího Šindeláře, který se už v minulosti podílel na průzkumu hrobky Rožmberků. Nyní zjistili, že...

28. září 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nákupy ve dne i v noci. V kraji otevřela první hybridní prodejna pro mazlíčky

V Chodově funguje první hybridní prodejna v Karlovarském kraji. Otevřeno má nonstop. Firma Ráj mazlíčků místního podnikatele Daniela Grigara zde nabízí krmiva a chovatelské potřeby, nikoli však živá...

28. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Galerie moderního umění v H.Králové ve čtvrtek otevře tři nové výstavy

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové zahájí ve čtvrtek 2. října tří výstavy. Jedna představí mezinárodní projekt Umění interakce, druhá nazvaná...

28. září 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Šebestiánské náměstí ve Velkém Meziříčí čeká na novou dlažbu

Rekonstrukce centra Velkého Meziříčí se nyní posunula také na Šebestiánské náměstíčko. Tam po položení nových obrubníků dojde k vydláždění parkoviště, současně zde firma finišuje i s výmalbou...

28. září 2025  9:13

Privátní padel na břehu Štrbského plesa. Cenově vyjde výhodněji než v Praze

Štrbské pleso v srdci Vysokých Tater není jen místem pověstí a turistických tras. Nově tu stojí padelový kurt přímo na břehu jezera s výhledem na Kriváň. Hraje se v jedinečné atmosféře, do klubu se...

28. září 2025  8:34

Nejsevernější kostel kdysi odstřelili. Na odhalený půdorys se vrátí rodáci

V zaniklé vsi Fukov, jejíž území spadá pod město Šluknov na Děčínsku, se podařilo odhalit půdorys komunisty odstřeleného kostela svatého Václava. Na odkrytí zapracoval právě Šluknov, který se...

28. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Madlenka spustila lavinu dárců. Svíčková přišla po odběru dřeně k chuti

Hledáme ideálního dárce pro ani ne dvouletou Madlenku. Potřebujeme ho však najít poměrně rychle... Tato zpráva letos na jaře odstartovala po celém Česku nebývalou vlnu solidarity s holčičkou, která...

28. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Street art na šest způsobů. Hradec se pyšní novými nástěnnými malbami

Hradec Králové má nové velké nástěnné malby z 2. ročníku Street Art Festivalu. Šestice muralových děl si nelze nevšimnout v Tiché, Štefcově a Hradecké ulici, dále Na Potoce, na třídě Edvarda Beneše a...

28. září 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Hodit do černého, nebo žlutého? Nebo rovnou do křoví? Naše parky a ulice jsou plné druhotných surovin

Tvrdit, že mladí třídí a chrání planetu a senioři jedou ve vyjetých kolejích, že všechno patří do jedné popelnice? „Myslím, že se to podle věku třídit nedá, jestli je generace Z lepší než boomeři,“...

28. září 2025  7:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.