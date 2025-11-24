Dva postřelení opilci u bankomatu. Byla to nutná obrana, uzavřela policie

Autor: the, ČTK
  13:12aktualizováno  13:12
Kriminalisté odložili červencový incident z České Skalice na Náchodsku, kde muž u bankomatu postřelil dva útočníky, kteří ho ohrožovali. Znalci vyhodnotili použití zbraně jako nutnou obranu. Pistoli muž držel legálně, podle policie nespáchal žádný trestný čin. Kriminalisté se dál zabývají chováním obou útočníků, které podezřívají z výtržnictví.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Incident se stal letos 17. července krátce před půlnocí u jednoho z bankomatů v České Skalici. Podle kriminalistů dva opilí muži slovně a fyzicky napadli třetího muže, ten vytáhl legální pistoli ráže 6,35 milimetru.

Agresory varoval a vyzýval, aby přestali. Protože však v útoku pokračovali, muž pistoli použil, jednoho z útočníků zasáhl do ruky, druhého nejméně dvakrát do nohy.

Muž postřelil u bankomatu dva opilé útočníky, policie vyloučila rasový podtext

„Na základě všech provedených úkonů bylo jednání střelce vyhodnoceno jako oprávněné a v souladu s ustanovením trestního řádu o nutné obraně. Samotná střelba ze strany této osoby byla proto odložena, nedošlo ke spáchání trestného činu,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Na sociálních sítích začaly krátce po činu kolovat informace, že potyčka mohla mít rasový podtext. To však policisté odmítli. Uvedli tehdy, že všichni tři muži jsou občany České republiky.

Střelec se po útoku sám přihlásil na policii a zbraň vydal. Policie při hodnocení incidentu vycházela z kamerových záznamů, výpovědí svědků a balistické expertizy. Vyžádala si také znalecké posudky z oborů sportovní sebeobrany a použití zbraní.

