Provoz na trati mezi Jaroměří a Českou Skalicí obnoven, vlak usmrtil ženu

Autor: ČTK
  11:47aktualizováno  13:55
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Střet vlaku s člověkem, který na místě zemřel, dnes na více než dvě hodiny zastavil vlaky mezi Jaroměří a Českou Skalicí na Náchodsku. Ve vlaku se nikomu nic nestalo, sdělila policie. Provoz na trati byl obnoven okolo 13:30 informovala na webu Správa železnic. Hasiči pomohli cestujícím z vlaku přestoupit do přistavených autobusů.

"Z vlaku jsme evakuovali 110 lidí, nikomu se nic nestalo, byla pro ně zajištěna náhradní autobusová doprava," řekla po 13:30 ČTK mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.

Podle policie je obětí žena, prvotní zjištění cizí zavinění vyloučilo. Neštěstí se stalo na železniční zastávce Velká Jesenice na Náchodsku.

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