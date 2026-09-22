Střet vlaku s člověkem, který na místě zemřel, dnes na více než dvě hodiny zastavil vlaky mezi Jaroměří a Českou Skalicí na Náchodsku. Ve vlaku se nikomu nic nestalo, sdělila policie. Provoz na trati byl obnoven okolo 13:30 informovala na webu Správa železnic. Hasiči pomohli cestujícím z vlaku přestoupit do přistavených autobusů.
"Z vlaku jsme evakuovali 110 lidí, nikomu se nic nestalo, byla pro ně zajištěna náhradní autobusová doprava," řekla po 13:30 ČTK mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.
Podle policie je obětí žena, prvotní zjištění cizí zavinění vyloučilo. Neštěstí se stalo na železniční zastávce Velká Jesenice na Náchodsku.