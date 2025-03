Další střípek pro Střezinu. Umělecká škola má nový vstup, hernu i Bufítek

V posledním roce musely děti kvůli přestavbě chodit bočním vstupem a do už opravených pavilonů tanečního a výtvarného oboru v zadní části se dostávaly provizorním zadním vchodem a uličkou lemovanou ocelovými ploty. To se změnilo.

Mezi zašlými objekty někdejší sídlištní základky doslova svítí opravená část cihlovým obložením. Betonový přístřešek před průčelím sice připomíná nástupiště 4 autobusového nádraží, ale škola slibuje, že až se tu v létě stavaři vrhnou na terén, bude předprostor součástí uměleckého provozu.

„Bude to velice pěkná plocha stylizovaná do klávesnice,“ říká bývalý ředitel a dnes poradce pro rekonstrukci Karel Šust.

Vznikl dětský koutek i recepce

Uvnitř vítá příchozí nová recepce, digitální nástěnka a foyer pro čekající doprovod žáků. Nový je školní bufet, technické zázemí i dětský koutek.

„Při stavebních úpravách byla vyměněna všechna okna, dveře a střecha. Celý objekt bylo třeba zateplit. Nové jsou i podlahy a keramické obklady ve vybraných prostorách, stejně tak osvětlení a sociální zařízení,“ popisuje náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Z bývalých šaten základní školy vznikly kanceláře studijního oddělení a učebny. Uvolnily tak prostor v sousední třípatrové budově, kam se o jarních prázdninách přestěhovali pedagogové z pavilonu populární hudby. Právě jeho rekonstrukcí bude přestavba pokračovat.

„Plynule navážeme na první část druhé etapy, objekt jsme už převzali,“ říká šéf stavební firmy Stako Petr Kulda.

Nový vestibul je první ze tří částí druhé etapy rekonstrukce školy. Hradec Králové za ni zaplatil bezmála 40 milionů korun bez daně. Celkem má druhá etapa, zahrnující ještě pavilony populární a klasické hudby, stát 139 milionů korun bez DPH. Už loni a předloni škola otevřela opravené budovy výtvarného a tanečního oboru a spojovací krček, které přišly na 81,5 milionu bez daně.

Další stěhování o Vánocích

Aby mohla škola procházet přestavbou, musí se každý rok učitelé stěhovat nejen do Jihu, ale i do původní školní budovy v ulici Na Střezině. Další škatulata jsou v plánu o Vánocích, kdy by měl být hotov pavilon populární hudby.

„K objektu bude přistavěna nová zkušebna orchestrů, a to na místě, kde stál původní domek školníka. Uvnitř budou velké změny, přestěhují se tam všichni naši električtí kytaristé, bubeníci, soubory a orchestry,“ uvádí ředitel školy Tomáš Votava.

Přesuny učeben do nového jsou zatím v plánu o vánočních prázdninách. Půjde o dosud nejnáročnější hlavolam. Učitelé budou muset uvolnit hlavní třípodlažní budovu, která bude v budoucnu sloužit jako pavilon klasické hudby. Stavební práce tam mají začít v lednu 2026. Hotovo má být v červnu 2027. Učit se bude všude, kam se žáci vejdou. Třeba i v bývalé tělocvičně.

„My sice budovu vystěhujeme až o Vánocích, avšak v rozvrhu s tím musíme počítat už od září, aby změny nenarušily výuku a logistiku dětí,“ upozorňuje Šust.

Chystají koncertní sály

Ani v létě 2027 by se však stavební práce na Střezině neměly zastavit. Následovat má třetí etapa rekonstrukce, při které chce město na místě současné tělocvičny postavit dva koncertní sály a v sousedství další parkovací plochu. Jejich cena se odhaduje na dalších 150 milionů korun. Celkem by tak přestavba areálu Jih měla podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK) přijít na 450 milionů korun včetně daně. Hotovo by mohlo být v roce 2029.

„Všechny fáze rekonstrukce ZUŠ Střezina jsou zakomponovány do akčního plánu města. Prostředky budou alokovány v rozpočtu a v rozpočtovém výhledu,“ slibuje primátorka.

Přestavba bude nakonec výrazně nákladnější, než měla být původní zrušená 160milionová zakázka z roku 2018. Navíc nemusí jít o konečnou cenu. Ve fatálním stavu je i budova literárně-dramatického oboru Jesličky, do níž bude muset město ve střednědobém horizontu také investovat.

Podle Šusta by bylo výhodnější, kdyby město místo opravy zchátralého objektu postavilo divadelníkům zcela novou budovu přímo v areálu Jih.